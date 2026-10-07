Sevenleri Endişelendiren Haber! Sezen Aksu Hastanede İddiası

Sezen Aksu’nun rahatsızlanarak hastanede 3 gün tedavi gördüğü iddia edildi. Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın açıklaması sonrası ünlü sanatçının sağlık durumu merak edildi.

Sevenleri Endişelendiren Haber! Sezen Aksu Hastanede İddiası
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2026 23:14

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Sezen Aksu hakkında ortaya atılan bir iddia sevenlerini bir anda endişelendirdi. “Minik Serçe” lakaplı sanatçının bir süre önce rahatsızlanarak hastanede tedavi gördüğü öne sürüldü. Aksu’nun sağlık durumuyla ilgili detaylar merak edilirken sanatçı cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Hastanede 3 Gün Kaldığı İddiası

“Gel Konuşalım” programında gazeteci Mehmet Üstündağ’ın aktardığı bilgilere göre Sezen Aksu evinde rahatsızlandıktan sonra Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneye götürüldü.

Üstündağ ünlü sanatçının burada yaklaşık üç gün tedavi gördüğünü ve bazı tetkiklerden geçtiğini söyledi. Aksu’ya biyopsi yapıldığı da öne sürülürken sanatçının yaklaşık iki hafta önce taburcu edildiği iddia edildi.

Sağlık Durumu Nasıl?

Haberin en merak edilen kısmı ise elbette Sezen Aksu’nun sağlık durumu oldu. Mehmet Üstündağ sanatçının hastanede kontrol amaçlı tutulduğunu ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

Aktarılan bilgilere göre Aksu’nun yaşadığı rahatsızlığın kadınsal bir sağlık sorunuyla ilgili olduğu öne sürüldü. Ancak bu konuda sanatçıdan ya da yakın çevresinden doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

Sevenleri Endişelendi

Sezen Aksu’nun hastanede tedavi gördüğü iddiası kısa sürede gündeme oturdu. Yıllardır “Firuze”, “Sen Ağlama”, “Git”, “Tükeneceğiz” ve “Biliyorsun” gibi şarkılarıyla milyonların hayatına dokunan sanatçının sağlık durumuyla ilgili haberler doğal olarak hayranlarını da tedirgin etti.

Şimdilik kamuoyuna yansıyan bilgiler Mehmet Üstündağ’ın açıklamalarıyla sınırlı. Sezen Aksu’nun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılması halinde konu daha netleşecek. Bu nedenle ortaya atılan iddiaları kesinleşmiş bir bilgi olarak değerlendirmemek gerekiyor.

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