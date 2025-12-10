Sevdiğim Sensin'in Afişi Yayınlandı

Ay Yapım’ın yapımcılığında gerçekleşen, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı STAR’ın yeni dizisi “Sevdiğim Sensin”in merakla beklenen afişi yayınlandı.

Yayın Tarihi : 10-12-2025 13:00

Sevdiğim Sensin, askerliğinin son haftasında köy halkına yardıma giden İstanbullu Erkan ile o köyden hiç dışarı çıkmamış Dicle’nin tanışmasıyla değişen kaderlerini konu alıyor. Erkan’ın hayatını kurtarmak için evlendiği Dicle ile fotoğraf çektikleri sahnenin yansıdığı afiş, sıcak bir aşk hikayesinin ipuçlarını veriyor.

Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan, yönetmenliğini ise  Gökçen Usta’nın üstlendiği Sevdiğim Sensin’in kadrosunda Hüseyin Avni DanyalEsra RonabarDeniz IşınÖzlem Conker, Cihat SüvarioğluUmutcan ÜtebayElçin Zehra İremNihan BüyükağaçBarış BaktaşEmrah AytemurDeniz KaraoğluYılmaz KuntManolya MayaMurat SevenBensu Uğur gibi başarılı isimler rol alıyor.

Sevdiğim Sensin çok yakında STAR’da...

