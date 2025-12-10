Sevdiğim Sensin'in Afişi Yayınlandı

Sevdiğim Sensin, askerliğinin son haftasında köy halkına yardıma giden İstanbullu Erkan ile o köyden hiç dışarı çıkmamış Dicle’nin tanışmasıyla değişen kaderlerini konu alıyor. Erkan’ın hayatını kurtarmak için evlendiği Dicle ile fotoğraf çektikleri sahnenin yansıdığı afiş, sıcak bir aşk hikayesinin ipuçlarını veriyor.

Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan, yönetmenliğini ise Gökçen Usta’nın üstlendiği Sevdiğim Sensin’in kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven, Bensu Uğur gibi başarılı isimler rol alıyor.

Sevdiğim Sensin çok yakında STAR’da...