Sevdiğim Sensin'in Yıldızı Helin Kandemir Yeni Yaşını Kutladı

Genç yaşına rağmen üstlendiği o zorlu rollerdeki ödüllü performansları ve duru güzelliğiyle Türk televizyon ve sinema dünyasının en yetenekli aktrisleri arasında gösterilen ünlü oyuncu yeni yaşını kutladı. Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen yapımlarında rol alan ve son dönemin şüphesiz en çok konuşulan en parlayan isimlerinden biri olan başarılı sanatçı doğum gününe özel yaptığı o tatlı paylaşımla sosyal medyada herkesin kalbini fethetti desek yeridir. Televizyon ekranlarının sevilen projesi Sevdiğim Sensin dizisinin o başarılı ve güzel oyuncusu Helin Kandemir resmen 22. yaş gününü kutladı. Sosyal medya hesaplarını acayip aktif kullanan ve o samimi, içten tavırlarıyla devasa bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü oyuncu doğum gününe özel hazırlanan pastasıyla çekilen neşeli, kıpır kıpır karelerini kişisel hesabından yayınladı anında. Kariyeri ve o ödüllere doymayan başarılı performansıyla adından her fırsatta söz ettiren Helin Kandemir'in bu yeni yaşı hayranları tarafından da acayip büyük bir ilgi gördü haliyle. Dünyanın dört bir yanındaki sevenleri başarılı oyuncu için sosyal medyada peş peşe kutlama mesajları yayınlayarak güzel oyuncunun adını kısa sürede gündemin tepesine taşıdı bile.

Nice Yıllar Yollar Bize Hep Birlikte

Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir 22. yaşını "Çok güzel beraber büyümek bu sene ve her sene.. Bütüüün iyi dilekleriniz için sonsuz teşekkür ederim..❤️Nice yıllar yollar bize hep birlikte!???? #22" mesajıyla kutladı. Hep çok mutlu yaşların olsun canımın içi... Seni çok… pic.twitter.com/1FY3dyTB65 — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) June 2, 2026

Kendisine gelen binlerce tebrik mesajı rengarenk çiçekler ve o içten iyi dilekler karşısında fena halde duygulanan genç oyuncu doğum günü paylaşımının altına tam olarak şu sözleri not düşerek herkesle dertleşti güzelce: "Çok güzel beraber büyümek bu sene, her sene… Bütüüün iyi dilekleriniz için sonsuz teşekkür ederim! Nice yıllar, yollar bize hep birlikte!" Vejetaryen beslenmesinden tutun da yoğun iş temposuna kadar her anını takip ettiğimiz güzel oyuncunun bu samimi teşekkürü hayranlarını bir kez daha mest etti.