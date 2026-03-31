Sevdiğim Sensin’de Şok Çıkış: "Madem Beni Boşamıyorsun, Karın Budur!"

Sevdiğim Sensin 8. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı! Erkan ve Dicle arasındaki imkansız aşkta ipler geriliyor. Sezen Aksu şarkılı duygusal tanıtım haberimizde.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 31-03-2026 12:00

Ay Yapım imzalı, ekranların duygu yüklü dizisi ‘Sevdiğim Sensin’in sekizinci bölümünden merakla beklenen ikinci tanıtım yayınlandı. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı yapım, yeni bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Boşanma Kararı İptal, Sorgulamalar Kapıda

Yayınlanan çarpıcı tanıtımda; son anda boşanma kararından vazgeçen Erkan’ın (Aytaç Şaşmaz), Dicle’ye (Helin Kandemir) karşı beslediği duygular mercek altına alınıyor. Erkan’ın bu beklenmedik hamlesi, önce Havva ardından Koray tarafından sert bir dille sorgulanmaya başlıyor.

Sezen Aksu Şarkısı Eşliğinde Duygusal Yüzleşme

Tanıtıma damga vuran anlar, Sezen Aksu’nun unutulmaz eseri “Biliyorsun” eşliğinde ekrana geliyor. Şık bir restoranda bir araya gelen Erkan ve Dicle arasındaki sınıfsal ve kültürel farklılıklar, bu buluşmayla birlikte iyice gün yüzüne çıkıyor. Yaşanan bu gergin atmosferde Erkan’ın çaresizliği dikkat çekerken, Dicle’nin sert çıkışı hikayenin gidişatını değiştirecek nitelikte:

“Sen benim iyiliğimi istiyorsan, beni boşayacaktın. Madem beni boşamıyorsun, bak senin karın budur!”

Erkan Duygularını İtiraf Edebilecek mi?

Evliliklerinin imkansızlığıyla yüzleşen Dicle’nin bu tokat gibi sözleri karşısında Erkan’ın nasıl bir tavır takınacağı büyük merak konusu. Duygularını dile getirmekte zorlanan Erkan’ın bu sessizliği, sekizinci bölüme dair heyecanı doruğa çıkarıyor.

Dev Kadro, Güçlü Hikaye

Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan ve yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu “Sevdiğim Sensin”, yeni bölümüyle Perşembe günü saat 20:00’da STAR TV ekranlarında olacak.

Haberin Videosu : Sevdiğim Sensin 8. Bölüm 2. Tanıtım "Sen Dicle'den Hoşlanıyor Musun?"
Benzer Haberler
'Mezarlık' Dizisine Anlamlı Ödül 'Mezarlık' Dizisine Anlamlı Ödül
Eşref Rüya’da Nisan’ın Büyük Çıkmazı: Bebek Kararı Ne Olacak? Eşref Rüya’da Nisan’ın Büyük Çıkmazı: Bebek Kararı Ne Olacak?
Miray Daner ve Halit Özgür Sarı’nın “Alıkara” dizisinin yönetmeni belli oldu Miray Daner ve Halit Özgür Sarı’nın “Alıkara” dizisinin yönetmeni belli oldu
Arka Sokaklar'da Dev Transfer: Murat Serezli Arka Sokaklar'da Dev Transfer: Murat Serezli "Başsavcı Fevzi" Rolüyle Geliyor!
Giray Altınok ve Haluk Bilginer Aynı Projede: Yılın En İlginç Dizisi Geliyor. Giray Altınok ve Haluk Bilginer Aynı Projede: Yılın En İlginç Dizisi Geliyor.
Burak Serdar Şanal ve Buse Meral, Cennetin Çocukları'nda Partner Oldu! Burak Serdar Şanal ve Buse Meral, Cennetin Çocukları'nda Partner Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
“İmrozda Bahar” İçin Buluştular
  • 31-03-2026 11:44

“İmrozda Bahar” İçin Buluştular

Afra Saraçoğlu Milano’da: Siyah Elbisesiyle Zarafet Şovu!
  • 30-03-2026 10:23

Afra Saraçoğlu Milano’da: Siyah Elbisesiyle Zarafet Şovu!

Komşular İsyan Etti: Nilperi Şahinkaya ve Sevgilisinin Kavgalı Gecesi!
  • 24-03-2026 15:13

Komşular İsyan Etti: Nilperi Şahinkaya ve Sevgilisinin Kavgalı Gecesi!

Teoman: “Yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz”
  • 26-03-2026 12:26

Teoman: “Yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz”

İlayda Alişan Paris Sokaklarında: Şıklığıyla Göz Kamaştırdı!
  • 30-03-2026 17:55

İlayda Alişan Paris Sokaklarında: Şıklığıyla Göz Kamaştırdı!