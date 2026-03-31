Sevdiğim Sensin’de Şok Çıkış: "Madem Beni Boşamıyorsun, Karın Budur!"

Ay Yapım imzalı, ekranların duygu yüklü dizisi ‘Sevdiğim Sensin’in sekizinci bölümünden merakla beklenen ikinci tanıtım yayınlandı. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı yapım, yeni bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Boşanma Kararı İptal, Sorgulamalar Kapıda

Yayınlanan çarpıcı tanıtımda; son anda boşanma kararından vazgeçen Erkan’ın (Aytaç Şaşmaz), Dicle’ye (Helin Kandemir) karşı beslediği duygular mercek altına alınıyor. Erkan’ın bu beklenmedik hamlesi, önce Havva ardından Koray tarafından sert bir dille sorgulanmaya başlıyor.

Sezen Aksu Şarkısı Eşliğinde Duygusal Yüzleşme

Tanıtıma damga vuran anlar, Sezen Aksu’nun unutulmaz eseri “Biliyorsun” eşliğinde ekrana geliyor. Şık bir restoranda bir araya gelen Erkan ve Dicle arasındaki sınıfsal ve kültürel farklılıklar, bu buluşmayla birlikte iyice gün yüzüne çıkıyor. Yaşanan bu gergin atmosferde Erkan’ın çaresizliği dikkat çekerken, Dicle’nin sert çıkışı hikayenin gidişatını değiştirecek nitelikte:

“Sen benim iyiliğimi istiyorsan, beni boşayacaktın. Madem beni boşamıyorsun, bak senin karın budur!”

Erkan Duygularını İtiraf Edebilecek mi?

Evliliklerinin imkansızlığıyla yüzleşen Dicle’nin bu tokat gibi sözleri karşısında Erkan’ın nasıl bir tavır takınacağı büyük merak konusu. Duygularını dile getirmekte zorlanan Erkan’ın bu sessizliği, sekizinci bölüme dair heyecanı doruğa çıkarıyor.

Dev Kadro, Güçlü Hikaye

Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan ve yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu “Sevdiğim Sensin”, yeni bölümüyle Perşembe günü saat 20:00’da STAR TV ekranlarında olacak.