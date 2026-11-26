İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Dilber karakteriyle geniş kitlelerin ilgisini çeken Hazar Ergüçlü katıldığı röportajda yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. Yeni filmi Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri vesilesiyle Alphan Eşeli ile birlikte T24'e konuşan ünlü aktrist oyunculuk mesleğinin görünmeyen zorluklarını değerlendirdi. Ergüçlü uzun yıllardır psikolojik destek aldığını ve sektördeki rekabet koşullarının oyuncuları ciddi biçimde zorladığını dile getirdi.

"Vallahi Ben Zaten 19 Yıldır Psikolojik Destek Alıyorum"

Film gösteriminin ardından bir izleyicinin kendisinin psikolojik destek alıp almadığını merak ettiği hatırlatılan Hazar Ergüçlü bu soruya içtenlikle yanıt verdi. Psikolojik desteğin oyunculuk mesleği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan güzel yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Vallahi ben zaten 19 yıldır psikolojik destek alıyorum."

"Çelik Gibi Sinirlerinin Olması Gerekiyor"

Hazar Ergüçlü: "19 yıldır psikolojik destek alıyorum. Oyuncunun alması gerekiyor zaten, kaçınılmaz. Her zaman olan tek bir şey var oyunculukta, belirsizlik. Rol anı psikolojik desteği en az gerektiren kısmı bu mesleğin. Arkası çok fena, oyunculuk kısmı kolay." https://t.co/ZI4gvZp9fG — Populicc (@populicc) November 25, 2026

Oyunculuk dünyasındaki rekabet ortamına da dikkat çeken Hazar Ergüçlü "Oyunculuk kısmı kolay maalesef. Bunların karşısında gerçekten çelik gibi sinirlerinin olması gerekiyor" sözleriyle mesleğin arka planındaki mücadeleyi özetledi.