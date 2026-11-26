Her filmiyle izleyicisinin gönlünde taht kuran Recep İvedik serisinin sadece Disney+’ta yayınlanacak olan yeni filminin tarihi açıklandı. 2 bölümden oluşan filmin ilki olan ‘Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye’, 11 Aralık’ta Disney+’ta izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

İki Bölümlük Hikayenin İlk Kısmı 11 Aralık'ta Yayında

The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+, merakla beklenen orijinal içeriklerini izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Her filmiyle izleyicileri kahkahaya boğan ve izlenme rekorları kıran Recep İvedik serisinin son filmi ‘Recep İvedik 8‘, 2 bölümden oluşan hikayesiyle izleyicilerle buluşmak için geri sayımda. ‘Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye’ ismiyle 11 Aralık’ta sadece Disney+’ta yayına girecek olan Togan Gökbakar’ın yönetmenliğindeki filmde, Şahan Gökbakar’ın hayat verdiği Recep İvedik karakteri bu kez borç batağındaki Nurullah’ın kahvehanesini kurtarmaya çalışırken çözümü Hulusi’nin yerine işe girmekte buluyor. Kendine has yöntemleriyle yine birbirinden komik ve beklenmedik olayların içine sürüklenen Recep, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

İki kısımdan oluşan Recep İvedik 8’in ilk kısmı “Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye”, 11 Aralık’ta sadece Disney+’ta...