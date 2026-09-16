Sevdiğim Sensin'de Dicle'nin Gelinlikli Savunması: "Ben Artık O Köydeki Küçük Kız Değilim!"

Sevdiğim Sensin 17. bölümden 3. tanıtım yayınlandı. Dicle'nin mahkemedeki gelinlikli savunması ve Ferman şoku.

Sevdiğim Sensin'de Dicle'nin Gelinlikli Savunması:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2026 14:36

Ay Yapım imzalı başrollerini yetenekli ve başarılı oyuncular Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in paylaştığı ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Sevdiğim Sensin heyecan dolu 17. bölümünden üçüncü tanıtımı izleyicilerle buluşturdu. Perşembe akşamlarına damga vuran iddialı yapımın yeni fragmanı mahkeme salonunda yaşanacak duygu dolu ve gerilim yüklü anların sinyalini verdi.

Dicle Hücreye Kapatılıyor: Duruşma Gününde Ferman Şoku!

Yayınlanan sarsıcı tanıtımda cezaevi koğuşunda gerçekleştirilen arama sırasında Dicle'nin yatağından çıkan kesici alet genç kızın hücreye kapatılmasına neden oluyor. Hücrede zorlu anlar geçiren Dicle için büyük gün gelip çatarken, beklenen duruşma sahnesi ekranlara yansıyor.

Dicle'nin duruşmaya gelinliğiyle katılarak yaptığı vurucu ve duygusal savunmada Erkan avukat olarak yanında dururken salona Ferman'ın girmesi adeta şok etkisi yaratıyor.

İnsan Bir Kere Gerçek Sevilince Yolu Bulur

Duruşma salonunda gözyaşları ve kararlılıkla hakim karşısına çıkan Dicle kendisini ve yaşadığı zulmü şu sözlerle ifade ediyor:

"Bizi hiç sevmedi. Hiçbirimizi hiç sevmedi. Büyüktük eziyet, küçüktük eziyet. Masallarda nasıl kötüler hiç durmaz Ferman ağam da hiç durmadı ama ben artık o köydeki küçük kız değilim. İnsan bir kere denizi görünce bir kere gerçek sevilince yollar karanlık da olsa yolu bulur."

Dicle'nin salondakileri gözyaşlarına boğan etkileyici savunmasının hemen ardından Ferman'ın hakimden söz istemesi yeni bölümde yaşanacak büyük hesaplaşmanın ve tırmanan gerilimin habercisi oluyor.

Hikayesi Coşkun Irmak'a güçlü senaryosu Yeşim Aslan'a ait olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta'nın üstlendiği Sevdiğim Sensin heyecanla beklenen 17. bölümüyle Perşembe günü saat 20:00'da Star TV'de!

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