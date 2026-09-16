Kaan Urgancıoğlu Rusya'yı Salladı! 10 Binden Fazla Katılımcının Olduğu Festivalde Dev İlgi

Kaan Urgancıoğlu Rusya'daki Uluslararası Gençlik Festivali 2026'da binlerce hayranıyla buluştu. Başarılı oyuncunun festival detayları haberimizde.

Kaan Urgancıoğlu Rusya'yı Salladı! 10 Binden Fazla Katılımcının Olduğu Festivalde Dev İlgi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2026 14:46

Başarılı ve karizmatik oyuncu Kaan Urgancıoğlu uluslararası alandaki popülaritesini bir kez daha kanıtladı. Ünlü oyuncu Rusya'nın önemli kültür merkezlerinden biri olan Yekaterinburg'da düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali 2026 kapsamında binlerce hayranıyla bir araya geldi. 10 binden fazla katılımcıyı buluşturan dev organizasyonda özel bir söyleşi gerçekleştiren Urgancıoğlu coşkulu ve yoğun bir sevgi gösterisiyle karşılandı.

Yekaterinburg'da Sevgi Seli

Rol aldığı projelerin Rusya'da da geniş kitleler tarafından ilgiyle takip edilmesiyle bölgede dev bir hayran kitlesine ulaşan Kaan Urgancıoğlu festival paneline konuşmacı olarak katıldı.

Gençlerin sorularını içtenlikle yanıtlayan usta oyuncu oyunculuk kariyeri, mesleki deneyimleri ve sektördeki başarı yolculuğu üzerine ilham veren açıklamalarda bulundu. Söyleşinin sona ermesinin ardından salonu dolduran binlerce genç başarılı aktörle fotoğraf çektirebilmek ve imza alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Sırada Adana Altın Koza Film Festivali Jüriliği Var

Rusya'daki yoğun festival maratonunu tamamlayan Kaan Urgancıoğlu ayağının tozuyla Türkiye'deki önemli bir sinema organizasyonunda görev almaya hazırlanıyor.

Başarılı aktör 26 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşacak. Urgancıoğlu festivalin en prestijli bölümlerinden biri olan Ulusal Kısa Film Yarışması'nda jüri üyesi olarak sinema sektörüne katkı sunacak.

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