Kızılcık Şerbeti Dünyayı Fethetti! 5 Kıtada 100'den Fazla Ülkede Küresel Başarı

Show TV ekranlarının izlenme rekorları kıran reyting rekortmeni yapımı Kızılcık Şerbeti sınırları aşan başarısıyla uluslararası medya dünyasına damga vurmaya devam ediyor. Yapımcılığını Gold Film çatısı altında Faruk Turgut'un üstlendiği iddialı dizi Türk televizyon tarihinin en başarılı küresel grafiklerinden birine imza attı açıkçası.

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak ve Emre Dinler gibi dev isimleri kadrosunda buluşturan proje dünya çapında milyonlarca izleyiciyi aynı heyecanda birleştiriyor.

5 Kıtada 100'den Fazla Ülkede ve 20'den Fazla Dile Çevrildi!

Kültürel sınırları aşarak küresel bir fenomene dönüşen Kızılcık Şerbeti beş kıtada 100'den fazla ülkede ve 20'den fazla dile çevrilerek yayınlanmaya başladı haliyle. Avrupa'dan Asya'ya Afrika'dan Kuzey ve Güney Amerika'ya uzanan devasa bir coğrafyayı kuşatan yapım farklı kültürlerdeki izleyicilerin ortak tutkusu haline geldi.

İspanya'da Kastilya İspanyolcası ile ekranlara gelen dizi Şili, Meksika, Uruguay ve Porto Riko gibi Latin Amerika ülkelerinde reytingleri altüst ediyor. Balkanlar, Orta ve Doğu Avrupa'da kendi yerel dillerinde yayınlanan proje Rusya, Ukrayna ve Orta Asya genelinde Rusça, Kazakça ve Gürcüce dublaj seçenekleriyle hem televizyonda hem de dijitalde zirveyi kimseye bırakmıyor bile. Polonya, Kanada, Hindistan, Letonya, Pakistan, Malezya, Endonezya ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da da milyonlara ulaşarak Türk dizilerinin gücünü bir kez daha kanıtlıyor.

Sürprizlerle Dolu 5. Sezon Bu Cuma Başlıyor!

Geride bıraktığı dört başarılı ve reyting rekortmeni sezonun ardından dizi yenilenen dinamikleri ve heyecan dolu hikayesiyle yeni sezona merhaba demeye hazırlanıyor.

Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Özgür Sevimli'nin oturduğu Kızılcık Şerbeti merakla beklenen 5. sezonuyla 18 Eylül Cuma günü saat 20:00'da Show TV'de izleyiciyle buluşacak. Bakalım yeni sezonda hangi entrikalar ve sürpriz gelişmeler ekran başındakileri çıldırtacak...