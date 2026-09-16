Burak Özçivit'li Güneşin Doğduğu Yer'den Yeni Tanıtım!

atv'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'den yeni tanıtım geldi. Burak Özçivit'li dev kadrolu dizi Perşembe akşamı ilk bölümüyle yayında.

Burak Özçivit'li Güneşin Doğduğu Yer'den Yeni Tanıtım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2026 15:31

atv ekranlarında yeni sezonun en iddialı ve merakla beklenen projelerinden biri olan Güneşin Doğduğu Yer ilk bölümü öncesinde yayınlanan sürpriz yeni tanıtımıyla heyecanı doruğa tırmandırdı. Yapımını TİMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin senaryosunu usta kalem Yıldız Tunç yazarken yönetmen koltuğunu ise Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali paylaşıyor. Dev prodüksiyonuyla dikkat çeken yapım Perşembe akşamı yayın hayatına merhaba diyecek.

Yıldızlar Geçidi: Burak Özçivit ve Dev Kadro Bir Arada

Zengin ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona damga vurmaya hazırlanan dizinin başrolünde Kenan karakteriyle Burak Özçivit yer alıyor.

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Sibel Taşçıoğlu (Celadet), Görkem Sevindik (Ceyhun), Beyza Gümülcine (Leyla), Hilal Anay (Hanzade), Muharrem Türkseven (İhsan), Bahar Süer (Gül), Nazlıcan Demir (Munise), Çağıl Aydıner (Suzi), İlker Yavuz Aksakal (Zeki), Kenan Civiniz (Medet), Sahra Gümüş (Ahsen), Meriç Özkaya (Cezmi), Gamze Bayraktaroğlu (Şennur), Alper Kut (Hikmet), Ezgi Bektaş (Havva), Yeliz Doğramacılar (Alev), Devrim Yakut (Devran) ve Ali Erkazan (Heybet Dede) gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

Kenan ve Leyla'nın Büyük Aşkı Celadet'in Kararlarıyla Sınanacak

Yayınlanan yeni tanıtımda kalabalık sofralar, neşeli aile toplantıları ve sıcak ilişkiler öne çıkarken hikayenin derinliklerindeki çatışmaların da ilk sinyalleri veriliyor. Aile bağları büyük bir aşk ve fedakarlık temaları etrafında şekillenen dizide ana gündem Kenan ve Leyla'nın tutkulu sevdası olacak.

Kenan ve Leyla'nın büyük aşkında Celadet'in alacağı kararlar tüm dengeleri altüst edecek. Ailesine olan sarsılmaz bağlılığı ile Leyla'ya duyduğu derin aşk arasında sıkışıp kalan Kenan'ın nasıl bir yol seçeceği ve Celadet'in bu ilişkiye nasıl müdahale edeceği şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Sürsürükleyici hikayesiyle Güneşin Doğduğu Yer ilk bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de atv'de!

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