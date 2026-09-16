Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'tan Sürpriz Paylaşım! Çirkin Afiş Çekimi Kamera Arkası Yayınlandı

STAR'ın sevilen dizisi Çirkin'in 2. sezon afiş çekiminden kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın özel kareleri haberimizde.

Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'tan Sürpriz Paylaşım! Çirkin Afiş Çekimi Kamera Arkası Yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2026 15:08

Yapımını 25 Film'in yapımcılığını Koray Şahin ile Fırat Parlak'ın üstlendiği Star TV'nin sevilen dizisi Çirkin heyecanla beklenen ikinci sezonunu açmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ile Merve Çolak'ın oturduğu senaryosunu ise Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı iddialı yapım, Pazar akşamı 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezon geri sayımı sürerken dizinin afiş çekiminden yayınlanan özel kamera arkası görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kadir ve Meryem'in Kamera Arkasındaki Renkli Anları

 

Dizide Kadir ve Meryem karakterlerine hayat veren başarılı oyuncular Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak afiş çekimleri için objektif karşısına geçti. Yayınlanan kamera arkası videosunda ikilinin neşeli ve uyumlu halleri dikkatlerden kaçmadı.

Önce bireysel ardından birlikte çekim gerçekleştiren sevilen oyuncuların ekran arkasındaki enerjisi izleyicilerden tam not aldı. İlk sezonda yaşadıkları olaylarla yolları giderek daha fazla kesişen Kadir ve Meryem'in arasındaki çekim ve uyum afiş karelerine de yansıdı.

Yeni Sezonda Kadir ve Meryem İlişkisi Nasıl Şekillenecek?

İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesi edinen ve Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Çirkin'de yeni sezon öncesi merak edilen soruların başında Kadir ve Meryem'in ilişkisi geliyor. Yolları ve kaderleri iç içe geçen iki karakterin yeni sezonda nasıl bir yöne evrileceği ve karşılarına çıkacak engelleri nasıl aşacakları şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla sezona damga vurmaya hazırlanan Çirkin Pazar akşamı saat 20.00'de 9. bölümüyle STAR'da!

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