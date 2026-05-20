Sevdiğim Sensin'de Civan ve Nilüfer Aşkı Sınavda!

Sevdiğim Sensin'in yeni bölümünden ilk ipuçları yayımlanan özel karelerle gün yüzüne çıktı. Fotoğraflar sosyal medyadaki hayranlar arasında heyecan dalgası yarattı.

Büyük Yıkım

Hikaye dramatik bir kırılma noktasına ulaşıyor. Dicle ablasıyla ilgili gerçeği öğrenerek ikilemin ortasında kalıyor. Bir yanda kendisine doğruları aktaran Kadir diğer yanda ise bu bu sırrı kendisinden saklayan Erkan yer alıyor. Dicle'nin Erkan ile yüzleştiği sırada ablasının aslında yaşadığını kendi kulaklarıyla duyması hayatını altüst ediyor. Genç kadın güçlü kalmaya çalışıyor.

Yas ve Öfke Zamanı

Köşk atmosferi ise tamamen değişiyor. Hamdi'nin ani ölümü tüm Aldurlar ailesinin üzerine kara bir bulut gibi çöküyor. Eski hesaplaşmalar birbirine karışıyor. Esat geri dönüşü olmayan radikal bir karar alırken; İnci geçmişte yaptıklarının bedelini ağır ödeyeceği bir durumun içerisine sürükleniyor.

Civan ile Nilüfer Aşkı

Ferman Derya'nın yaşama ihtimalini öğrenince çılgına dönüyor ve faturayı Civan'a kesiyor. Sinsi bir planı devreye sokarak hem Civan'ı hem de Nilüfer'i de hedef alıyor. Yaşananlar Civan ile Nilüfer aşkını zorlu bir sınavdan geçireceğe benziyor.