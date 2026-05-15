Sevdiğim Sensin'de Beklenmedik Veda! Sevilen Oyuncu Kadrodan Çıkarıldı!

Sezon finaline hazırlanan Sevdiğim Sensin'de kan kaybı yaşanıyor. Dizinin başrol oyuncularından biri kadrodan ayrılıyor. Üstelik yeni projesi belli oldu bile.

Elçin Zehra İrem reyting rekortmeni diziye veda ediyor. Star TV'de ekrana gelen yapımdan affını isteyen oyuncu başka bir projeye transfer oldu.

Yeni Dizisi Belli Oldu

Başarılı isim Altı Üstü İstanbul'a anlaştı. Yeni sezonda ekranda olacak proje güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide İlker Aksum ve Nehir Erdoğan gibi tecrübeli isimlerin yanında genç oyunculara da şans veriliyor.

Kolejin En Havalı Kızı

Elçin Zehra İrem kolejin en havalı kızı Naz'a hayat verecek. Karakteri Uzay’ın sevgilisi olacak ve projenin merkezinde yer alacak. Olay örgüsü Uzay ve Naz aşkı etrafında dönecek.

Yazın En iddialı İşlerinde

Altı Üstü İstanbul şimdiden yaz sezonun en iddialı işleri arasında gösteriliyor. Tecrübeli ve genç oyuncuları bir araya toplayan yapım reytinglerde beklenen seviyeye çıkarsa yeni sezonda da ekran olacak.

Sosyal Medyada Dikkat Çekti



Proje sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Güçlü kadrosu ilk bakışta göz çarpıyor. Sosyal medyada "Bu isimler nasıl yan yana geldi" diye yorumlar yapılıyor. Altı Üstü İstanbul şimdiden izleyicide merak uyandırdı. Bakım dizi yayına girince neler olacak? Seyirci projeyi sevecek mi yoksa düşük reytinglere kurban mı edilecek?