Hasan Can Kaya'dan Saba Tümer'e Şok Sözler: "Libosu Kadar Karakteri de Yüksek

Hasan Can Kaya'nın Saba Tümer'e söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Yayın Tarihi : 15-05-2026 16:20

Saba Tümer programında Hasan Can Kaya'yı konuk etti. Ünlü komedyenin itirafları bomba etkisi yarattı ve sosyal medyanın diline düştü.

Peçete Satan Kadın Gibiydi

Hasan Can Kaya konuk olduğu programda Saba Tümer'den öyle sözlerle bahsetti ki sosyal medya yıkıldı. Ünlü sunucu için söylenen sözler tartışma yarattı.

Ünlü komedyen şöyle konuştu:

"2019 yılında Konuşanlar'ın demosunu çekeceğiz. Konuk kim olabilir dedik. Saba Tümer dediler. Aradım ve ben Hasan Can Kaya komedyenim 6 senedir komedyenlik yapıyorum. Bir talk show çekiyorum. 'Demomuza konuk olur musunuz?' dedim. Saba direk 'Bütçeniz var mı? Para verecek misiniz?' dedi."

Bu açıklamalara Saba Tümer "Onu tanımıyordum. Gelmemek için söyledim ama sonuçta Hasan Can Kaya olunca üzüldüm" yanıtını verdi.

Kaya'nın bu sözlere cevabı ise şoke etti: "Saba o an yolda arabayı durduran peçete satıp peşini bırakmayan kadın gibiydi."

Libosu da Karakteri de Yüksek

Konuşma şöyle devam etti:

"Öyle bir bütçe sorguladı ki... Şimdi geldim işte iki yıldır çağırıyor, sağ olsun. Kendisini çok seviyorum. Libidosu kadar karakteri de yüksek."

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bu açıklamalar anında sosyal medyanın gündemine oturdu. Kaya'nın Tümer'i yüksek libidolu olarak lanse etmesi tepki çekti. Bazı kullanıcılar ise komedyenin şaka yaptığını belirtti ve bu söylemin normal olduğunu savundu.

 

