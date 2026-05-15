Barış Murat Yağcı Survivor'dan diskalifiye oldu!

Yayın Tarihi : 15-05-2026 18:43

Bayhan'ın ardından Barış Murat Yağcı da yarışmadan gönderildi. Kararı Acun Ilıcalı duyurdu. 

Zorunlu Ayrılık

Bayhan acı içinde yerde kalmış ve akan kan herkesi korkutmuştu. Şarkıcı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burnu kırılan sanatçı Survivor'a veda etti.
Barış Murat Yağcı da benzer bir olay yaşadı. Parkurda sakatlandı ve hastaneye gönderildi. Doktorlar parmağının kırıldığını söyledi.

Konseyde Açıklandı

Yarışmacının sağlık durumuyla ilgili bilgi programın yapımcısı Acun Ilıcalı'dan geldi. Ünlü sunucu "çaresiz kaldık" sözleriyle kötü haberi duyurdu. Ilıcalı şöyle konuştu:

"Barış’ın parmağında ciddi bir kırık var tedavisi devam ediyor. Alçıyı kımıldatmaması gerektiği için buraya gelemedi. Durumu beklediğimizden kötü. Survivor'a devam edemeyecek. 6 hafta alçı gerekiyor ilk ayı olsa beklerdik ancak artık her gün performans dönemi."

Yarışmaya Veda

Yağcı uyuşturucu operasyonunda adı geçtiği için İstanbul'a gönderilmişti. Test sonucu negatif çıkınca da tekrar Dominik'e döndü. Verilen ikinci şansı sakatlığı sebebiyle kullanamadı ve yarışmaya zorunlu olarak veda etti.

