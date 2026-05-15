Kadir İnanır Yoğun Bakıma Kaldırıldı!

Kadir İnanır bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Dün gece yeniden rahatsızlandı ve hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan sanatçı için bekleyiş sürüyor.

Açıklama Yapıldı

Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastaneye yatırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumu yakından takip ediliyor. Sevenleri oyuncudan gelecek iyi haberleri bekliyor.

Beynine Pıhtı Atmıştı

Kadir İnanır'ın 24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atmıştı ve aylarca hastanede tedavi görmüştü. Usta sanatçı fizik tedaviyle ayağa kalmıştı.

Bir süre sonra akciğer enfeksiyonu geçirince yeniden hastaneye yatırılmıştı. Bir yıllık tedavinin ardından da sağlığına kavuşmuştu.

Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

Usta sanatçıyı bir süre önce Coşkun Sabah ziyaret etti. Çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Kadir İnanır'ın zayıf ve bitkin hali dikkat çekti. Bu 77 yaşındaki İnanır'ın basına yansıyan son görüntüsü oldu.

İyi Haberleri Bekleniyor

Sevenleri şimdi usta oyuncudan gelecek iyi haberleri bekliyor. Kadir İnanır'ın bir an önce sağlığına kavuşması için dualar ediliyor. Gözler hastaneden yapılacak açıklamalarda.