Reytinglere Kurban Gittiler! Dört Dizi Birden Yayından Kalkıyor

Sezona oldukça iddialı başlamış ve hızlı giriş yapmışlardı. Oyuncuları kadroları dikkat çeken büyük yapımlar isteneni veremedi. Şimdi veda vakti. Dört dizi için yolun sonuna gelindi. İşte ekrana veda edecek o diziler...

Erkan Final

Delikanlı en iddialı yapımlardan biriydi. Güçlü kadrosu oldukça dikkat çekti. Mert Ramazan Demir, Mina Demirtaş, Melis Sezen ve Salih Bademci gibi isimlerle sezona hızlı başladı. İlk bölümlerde reytingleri fena değildi ama sonra düşüşe geçti. Ekran macerası sadece 7 bölüm sürdü. 18 Mayıs pazartesi günü final yapacak.

Final Zamanı

Büyük beklentilerle başladı. Aslında reytingleri de iyiydi. Sonra ne olduysa oldu. Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan'lı dizi için yolun sonu görüldü. Kıskanmak 33. bölümüyle final yapıyor. Dizinin son bölümü 19 Mayıs Salı günü ekrana gelecek.

Kadro Değişikliği Yaramadı

Cennetin Çocukları dizisinde başrol oyuncuları değişti. İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya gitti. Burak Serdar Şanal ve Buse Maral geldi. Olmadı, dizi reytinglere yeni düştü. 8 Haziran Pazartesi final yapacak.

Sona Geldi

Kuruluş Osman'ın devam dizisi Kuruluş Orhan da final yapacak. Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde olduğu tarihi yapım 10 Haziran Çarşamba günü son bölümüyle ekranda olacak.