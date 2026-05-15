Anlaşma Sağlandı! Alp Navruz'un Kariyerinde Bir İlk Olacak!

Alp Navruz ekranlara dönüyor. Merakla beklenen yeni projesi belli oldu.

Yayın Tarihi : 15-05-2026 18:04

Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Alp Navruz'a teklif üstüne teklif yağıyordu. Son dönemin popüler isimlerden biri olan oyuncu proje seçiminde ince eleyip sık dokuyordu. Ve nihayet kararını verdi. İşte yakışıklı ismi ekranlara döndürecek o dizi...

Anlaşma Sağlandı

İmzalar atıldı! Alp Navruz geri dönüyor. Yakışıklı jön TRT ile anlaştı. Oyuncunun yeni projesi Altın Çağ Nizamülmülk oldu. Dizi dijital platform tabii'de yayınlanacak.  Projeyi Emir Khalilzadeh yönetecek. 

Dönem Hikayesi

Altın Çağ Nizamülmülk Büyük Selçuklu Devleti’ni konu alacak ve dönemin tarihi dokusu ekrana taşınacak.

Tarihi Bir Karakteri Canlandıracak

Alp Navruz efsane hükümdar Sultan Melikşah'a hayat verecek. Dizi Haziran ilk haftası sete çıkacak. Proje için yoğun bir çalışma yapılıyor. Dönemin tarihi dokusunu anlatabilmek için büyük bir set kurulması bekleniyor. Ayrıca kullanılacak kıyafetler için de büyük bir moda ekibi çalışma yürüyor.

Sosyal Medyayı Heyecanlandırdı

Başarılı oyuncunun setlere dönecek olması sevenlerini heyecanlandırdı. Sosyal medyada Alp Navruz'la  ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Oyuncunun partneri ise merak konusu oldu.  


Kadroda Güçlü İsimler Olacak

Altın Çağ Nizamülmülk için oyuncu seçmeleri devam ediyor. Güçlü bir kadroyla sezona merhaba demesi planlanan yapımda rol alacak isimler henüz netlik kazanmış değil. Dizide oldukça önemli oyuncuların rol alması bekleniyor. 

DSS Medya – Cenk Şener imzalı Altın Çağ Nizamülmülk Alp Navruz'un rol alacağı ilk tarihi dizi olacak.

