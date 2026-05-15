Çirkin Sezon Finalinde Öyle Şeyler Oluyor Ki....

Çirkin dizisi 8. bölümüyle sezon finali yapıyor. Peki yeni bölümde neler olacak?

Yayın Tarihi : 15-05-2026 16:39

Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrollerini paylaştığı Çirkin son dönemde büyük bir yükselişe geçti. Şaha kalkan dizi reytinglerde ikinci sıraya oturdu. Ama alınan karar izleyicileri memnun etmedi.

Sezon Finali Yapıyor

Yapımın başarısı başına dert oldu. Önümüzdeki sezon için devam kararı verilen dizi 8 bölümle ekrana ara vermek durumunda kaldı. Çirkin yayınlanacak yeni bölümüyle sezon finali yapacak.

İzleyiciler Tepkili

Sezon finali kararı izleyicilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada Çirkin'in devam etmesi yönünde çokça yorum yapıldı. "8 bölüm çekerek çok yorulmuşsunuzdur. Şimdi gidin tatil yapın" mesajı X'te oldukça ilgi gördü.

8. bölümde Neler Olacak?

Çirkin sezon finalinde neler olacağı ise merak konusu oldu.

8.bölümde Kadir Ferhat’ın elindeki şantaj görüntüsüyle köşeye sıkışacak ve Meryem’i korumak için sahip olduğu her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Meryem’in geleceği ile kendi hayalleri arasında kalan Kadir'in bu kıskaçtan kurtulmak için yapacağı tehlikeli hamle izleyici ekran başına kitleyecek.

Cennet ise Nehir’in yalanlarının peşine düşecek. Ebru ile yüz yüze gelen Cennet’in beklenmedik tepkisi Ateş ve Nehir arasındaki bağı kopma noktasına getirecek. Nehir için artık kaçacak bir yer kalmayacak.

Kadir’in kendisi için neleri göze aldığını öğrenen Meryem sevdiği adamın hayatını kurtarmak adına geri dönülmez bir karar alacak Herkesin kaderini değiştirecek bu adımın atıldığı sırada geçmişten gelen bir intikam ateşi Kadir’i karanlık bir pusunun ortasına çekecek.

Çirkin'in sezon finali yapacağı 8. bölüm pazar akşamı saat 20.00’de STAR’da ekrana gelecek.

