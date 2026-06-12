Sevdiğim Sensin Setinde Aşk İddiası! Aytaç Şaşmaz Ve Helin Kandemir Sevgili Mi?

Star TV ekranlarında bu sezon fırtınalar estiren ve izleyicileri ekran başına kilitleyen iddialı yapım Sevdiğim Sensin, sadece reytinglerdeki başarısıyla değil başrol oyuncularının gerçek hayattaki ilişkileriyle de gündemden düşmüyor. Dizide yakaladıkları görsel ve duygusal uyumla adlarından sıkça söz ettiren ikili hakkında ortaya atılan iddialar magazin kulislerini hareketlendirdi. Star Tv'nin iddialı dizisi Sevdiğim Sensin'in başrolleri Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in aşk yaşadığına dair iddialar sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Konuya dair ilk açıklama Aytaç Şaşmaz'dan geldi.

Ekranların Yeni Favori Çifti Reytingleri Altüst Etti

Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyiciden tam not alan dizi her hafta zirvedeki yerini sağlamlaştırıyor. Bu sezon Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisi büyük ilgi gördü ve her bölümüyle reyting listesinde zirveye yerleşti. Dizide başrolleri paylaşan Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in uyumu da izleyicilerden tam not aldı. Dizinin gördüğü ilginin ardından ikili hakkında farklı iddialar da gündeme geldi.

Sosyal Medya Aşk Diye Çalkalandı

Dizi setinden yansıyan samimi görüntüler ve oyuncuların birbirleriyle olan uyumlu halleri hayranlarının gözünden kaçmadı. Kısa sürede dijital platformlarda ikilinin set aşkı yaşadığına dair dedikodular yayıldı. Özellikle sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in arkadaşlıklarının ilişkiye dönüştüğü iddia edildi. Aytaç Şaşmaz konuya dair ilk açıklamayı yaptı.

Aytaç Şaşmaz Son Noktayı Koydu

Hakkında çıkan iddialar karşısında sessizliğini bozan yakışıklı oyuncu hayranlarının merakla beklediği o soruyu net bir dille yanıtlayarak dedikoduların önünü kesti. Ünlü oyuncu Helin Kandemir ile arasında romantik bir ilişki bulunmadığını söyledi. Aytaç Şaşmaz; "Bu haberler hep çıkıyor. Kimle partner olsak çıkıyor. Samimi arkadaşlığımız var." diyerek aşk iddialarına nokta koydu. Bu açıklamayla birlikte ikilinin arasındaki bağın sadece profesyonel bir iş ortaklığı ve güçlü bir dostluktan ibaret olduğu kesinleşmiş oldu.