Sevdiğim Sensin İzleyicisinden Sert Tepki: "Yine Başa Döndük"

Sevdiğim Sensin dizisi, Perşembe akşamlarındaki güçlü yerini korurken yayınlanan 12. bölüm fragmanı ile sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini üstlendiği yapım, yeni bölüm tanıtımında hikayenin merkezine yine ayrılık konusunu yerleştirdi. Ancak bu senaryo tercihi, dizinin sadık takipçileri tarafından beklenen ilgiyi görmediği gibi sert eleştirilerin hedefi oldu.

Boşanma Krizi Yeniden Başrolde

Yeni bölüm fragmanında Dicle ve Erkan karakterlerinin boşanma süreci yeniden ana gündem maddesi olarak izleyiciye sunuldu. Hikayenin ilerlemesini bekleyen izleyiciler, sürekli aynı çatışmanın etrafında dönülmesinden duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi. Karakterlerin ilişkisindeki bu durağanlık ve sürekli tekrarlanan ayrılık senaryosu, dizinin temposunun düştüğü yönündeki görüşleri kuvvetlendirdi.

Sosyal Medyada "Yine mi Boşanma?" Tepkisi

Fragmanın dijital platformlarda yayınlanmasıyla birlikte X üzerinden sitem dolu mesajlar yağmaya başladı. Dizinin takipçileri, senaryodaki bu kısır döngüye karşı "Yine başa döndük" ve "Hevesimiz kursağımızda kaldı" gibi ifadelerle tepki gösterdi. Özellikle romantik anların ardından gelen bu ani boşanma gündemi, izleyicinin diziye olan heyecanını olumsuz etkiledi. Kullanıcılar, hikayenin artık farklı bir yöne evrilmesi gerektiğini savunuyor.

Senaryo Döngüsü İzleyiciyi Yordu

Başarılı oyunculuk performanslarına rağmen senaryodaki bu tekrarlar, Sevdiğim Sensin için riskli bir dönemin işareti olarak görülüyor. Fragmanın altına yapılan binlerce yorumda, izleyiciler "Ya yine mi boşanma?" sorusunu sorarak sitemlerini iletti. Perşembe akşamlarının favori dizisinin, izleyiciden gelen bu geri bildirimleri dikkate alıp almayacağı ise merak konusu oldu. Yeni bölümün reyting sonuçları, bu tepkilerin izlenme oranlarına nasıl yansıyacağını net bir şekilde gösterecek.