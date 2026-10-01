Sevdan Bir Ateş Reyting Rekoru Kırdı: 4. Bölümde 10 Reyting Barajını Aşan İlk Dizi Oldu!

Televizyon ekranlarında son dönemin en büyük çıkışını yakalayan ve izleyicileri her hafta ekran başına kilitlemeyi başaran yapımlar arasında yer alan Sevdan Bir Ateş başarısını rakamlarla tescillemeye devam ediyor. CNP Film imzası taşıyan, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve her bölümüyle adından söz ettiren iddialı dizi henüz sezonun başında kırılması zor bir rekorun altına imza attı. Başrollerini Türk televizyonlarının başarılı ve sevilen isimleri Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın paylaştığı yapım yayınlanan 4. bölümüyle birlikte reyting listelerini altüst ederek büyük bir başarıya ulaştı ve sezonda 10 reyting sınırını gören ilk yapım unvanını elde etti.

Tüm Kategorilerde Zirveyi Zorladı

Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izleyici kitlesini katlayarak artaran ve her hafta reyting grafiğini yukarıya taşıyan dizi son bölümüyle izlenme oranlarında adeta patlama yaşadı. Yapımcılığını ve senaryo kalitesini her geçen gün hissettiren projenin 4. bölüm reyting detayları magazin ve televizyon kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Açıklanan resmi verilere göre Sevdan Bir Ateş, Total'de 9.68, AB'de 8.36 ve ABC1 kategorisinde ise 10.06 reyting oranına ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı. Özellikle ABC1 grubunda 10 reyting barajını aşarak büyük bir eşiği geride bırakan yapım cuma ve hafta içi rekabetinin en güçlü halkalarından biri olduğunu kanıtladı.

Reyting Yarışında Rekabet Kızışıyor: Yeraltı Geliyor

Ekranlardaki reyting savaşı tüm hızıyla devam ederken televizyon dünyasında yeni gelişmeler de ardı ardına yaşanmaya devam ediyor. Medyapım imzası taşıyan ve NOW ekranlarında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yeraltı dizisi önümüzdeki hafta itibarıyla 2. sezonuyla birlikte reyting yarışına resmi olarak dahil oluyor. Güçlü kadrosu ve yeni sezon sürprizleriyle ekrana dönmeye hazırlanan Yeraltı'nın rekabete dahil olmasıyla birlikte, pazartesi veya haftalık reyting tablosunun nasıl şekilleneceği şimdiden televizyon eleştirmenleri ve izleyiciler arasında en çok merak edilen konuların başında yer aldı.

Aşk ve Taht 5. Bölümünde Final Yaparak Veda Ediyor

Ekranlarda fırtınalar estiren iddialı yapımlar reyting zirvesinde yer almaya çalışırken, maalesef bazı diziler ise ne yazık ki bu zorlu rekabette tutunamıyor. Bu sezon yayın hayatına giren A.B.İ. dizisinin ardından ekranlara veda eden ikinci yapım olan Aşk ve Taht hüzünlü bir sonla izleyiciye veda etmeye hazırlanıyor.

Reyting listelerinde arzu ettiği başarıyı bir türlü yakalayamayan ve ekran macerası kısa süren dizinin 4. bölüm sonuçları da tablolardaki düşüşü gözler önüne serdi. Yapımın son yayınlanan 4. bölümü Total'de 1.18 reytingle 20. sırada yer alırken, AB grubunda 0.86 reytingle 18. ve ABC1'de ise 1.13 reytingle 17. sırada kalabildi. İstenen izlenme oranlarına ulaşamaması nedeniyle büyük bir düşüş yaşayan dizinin çekilecek 5. bölümüyle birlikte final yaparak ekran macerasını tamamen sonlandıracağı netleşti. Televizyon dünyasındaki bu hızlı değişimler ve yeni sezon rekabeti önümüzdeki haftalarda izleyiciyi ekran başında soluksuz bırakacak yeni bir dönemin sinyallerini veriyor.