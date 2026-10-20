Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Minik Deniz'i Nisa Melis Telli Büyüdü: Son Hali Tanınmıyor!

Bir dönemin unutulmaz dizileri arasında yer alan Öyle Bir Geçer Zaman Ki, finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Dizide Aylin ve Soner'in kızları Deniz'i canlandıran Nisa Melis Telli de bu isimlerden. Çocuk yaşta kamera karşısına geçen oyuncunun güncel fotoğrafları, diziyi o yıllarda takip edenlerin dikkatini yeniden ona çevirdi. Ekrandaki minik Deniz ile bugünkü görünümü arasındaki fark, aradan geçen zamanı bir kez daha hatırlatıyor.

Minik Deniz'den Genç Bir Kadına

2010 yılında yayın hayatına başlayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki aile ilişkilerini, aşkları ve dönemin toplumsal koşullarını merkezine alan hikâyesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde hikâyeye dâhil olan Deniz karakteri, Aylin ve Soner'in dramatik öyküsünde önemli bir yere sahipti.

Nisa Melis Telli bu karakteri canlandırdığı dönemde henüz çocuk yaştaydı. Bugün paylaşılan fotoğraflarıyla yeniden gündeme gelen oyuncu, izleyicilerin hafızasında kalan görüntüsünden oldukça farklı görünüyor. Telli'nin değişimi, çocuk oyuncuların yıllar içinde büyümesini takip etmeyi seven dizi hayranları için de nostaljik bir karşılaşma niteliğinde.

Nisa Melis Telli Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Telli'nin oyunculuk serüveni Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile sınırlı kalmadı. Genç oyuncu, dizinin ardından farklı televizyon ve sinema projelerinde de kamera karşısına geçti. Filmografisinde Canımın İçi, Günce, Firuze ve Gölgedekiler gibi yapımlar bulunuyor. 2014 yapımı Mucize filminde de rol alan Telli, çocuk yaşlarda farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı.

Bu projeler onun oyunculuk kariyerinin yalnızca Deniz karakterinden ibaret olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte Telli, sonraki yıllarda yeni yapımlarla ekranlarda sık görünmediği için kamuoyunun gündemine daha seyrek geldi.

Ekranlardan Uzaklaşınca Merak Konusu Oldu

Nisa Melis Telli'nin son görüntülerinin yeniden haber olması, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin yıllar sonra bile izleyicilerde bıraktığı etkiyi ortaya koyuyor. Oyuncunun güncel yaşamına ilişkin ayrıntılar sınırlı olsa da eski fotoğraflarıyla yeni görüntülerinin karşılaştırılması, sosyal medyada ve magazin haberlerinde ilgi görüyor.

Telli'nin yeniden oyunculuk yapıp yapmayacağına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Şimdilik onu hatırlatan en önemli unsur, bir dönemin sevilen dizisindeki Deniz karakteri ve yıllar içinde geçirdiği değişim.