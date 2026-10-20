Sevda Çiçeği'nin Fırtına Leyla'sı Yasemin Hadivent Yıllar Sonra Görüntülendi: Son Hali Şaşırttı!

2000'li yılların televizyon ekranlarında iz bırakan yapımlardan Sevda Çiçeği, oyuncularıyla zaman zaman yeniden hatırlanıyor. Dizide Fırtına Leyla karakterine hayat veren Yasemin Hadivent de yıllar sonra gündeme gelen isimler arasında. Gökhan Özen'le başrolü paylaşarak dikkatleri üzerine çeken oyuncunun güncel görüntüleri, diziyi takip eden izleyicilerin ilgisini çekti. Hadivent'in ekranlardaki ilk yıllarından bugüne uzanan kariyeri de yeniden merak konusu oldu.

Fırtına Leyla Karakteriyle Tanındı

2006 yılında yayımlanan Sevda Çiçeği, Yasemin Hadivent'in kariyerinde önemli bir dönüm noktasıydı. Dizide canlandırdığı Leyla karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, Gökhan Özen'le yakaladığı ekran uyumuyla da konuşuldu. Dönemin gençlik ve aşk temalı dizileri arasında yer alan yapım, oyuncularının kariyerlerinde de iz bıraktı.

Yasemin Hadivent'in Fırtına Leyla karakteriyle hafızalara kazınması, oyuncunun yıllar sonra yeniden gündeme gelmesini sağladı. Sevda Çiçeği dizisini hatırlayan izleyiciler, Hadivent’in son görüntülerine büyük ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Yıldızları Yarışmasından Ekranlara

6 Haziran 1982'de Bulgaristan'ın Sofya kentinde doğan Yasemin Hadivent, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi aldı. Profesyonel oyunculuk kariyerine 2003 yılında Rabia dizisiyle başlayan Hadivent, ardından Deli Duran ve Cennet Mahallesi gibi yapımlarda rol aldı.

2005'te katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasını birincilikle tamamlaması, kariyerinde yeni kapılar açtı. Yarışmanın ardından gelen projelerle televizyon izleyicisinin daha yakından tanıdığı bir isim hâline geldi.

Hayal ve Gerçek'ten Kuzey Yıldızı'na

Hadivent, Sevda Çiçeği sonrasında Cem Kılıç'la başrolü paylaştığı Hayal ve Gerçek dizisinde Hayal karakterini canlandırdı. Selena dizisinde Kedi Kız rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, Arka Sıradakiler kadrosunda da yer aldı.

2019 yılında başlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Fadime karakterini oynayan Hadivent, farklı türlerdeki projelerle kariyerini sürdürdü. Ayrıca Buzda Dans yarışmasında İlhan Mansız'la finale kalarak ikinci oldu.

Ekranlardan Tamamen Kopmuş Değil

Yasemin Hadivent'in son dönemde daha az görünmesi, oyunculuğu bıraktığı anlamına gelmiyor. Geçmiş projeleri, sanat hayatının farklı dönemlerine ışık tutuyor. Son görüntüleriyle yeniden merak edilen oyuncu, özellikle Fırtına Leyla karakteriyle hafızalarda yer almaya devam ediyor.