Bir Başkadır Hayranlarına Müjde! 2. Sezon Tarihi Açıklandı

Netflix’in çok konuşulan yapımlarından Bir Başkadır yıllar süren bekleyişin ardından yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Berkun Oya’nın imzasını taşıyan dizinin ikinci sezon çekimleri tamamlandı. Hayranların merakla beklediği yayın tarihi de sonunda açıklandı. İlk sezonuyla 2020 yılında izleyici karşısına çıkan yapım 12 Kasım’da yeniden seyirciyle buluşacak.

Bir Başkadır’ın Yeni Sezonu Ne Zaman Yayınlanacak?

İlk sezonuyla büyük ilgi gören dizinin devamını bekleyenler için güzel haber Netflix’ten geldi. Dört hafta süren ikinci sezon çekimleri sona erdi ve dizinin yayın günü belli oldu. Bir Başkadır'ın yeni sezonu 12 Kasım’da Netflix’te yayınlanacak.

Dizinin geri dönüşü ilk sezondan bu yana hikâyenin devamını merak eden izleyicileri şimdiden heyecanlandırdı. Ancak yeni bölümlerin kaç bölümden oluşacağı ya da hikâyenin ne kadar ileriye taşınacağı konusunda henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

İlk Sezonda Meryem’in Hikâyesi Öne Çıkmıştı

2020’de yayınlanan ilk sezon İstanbul’da birbirinden farklı hayatlar yaşayan insanların yollarının nasıl kesiştiğini anlatıyordu. Dizinin merkezinde ise Öykü Karayel’in canlandırdığı Meryem karakteri vardı. Meryem’in yaşamı üzerinden farklı sosyal çevrelerden insanların dünyasına giren yapım karakterlerin çatışmalarını ve birbirleriyle kurdukları ilişkileri ekrana taşımıştı.

Dizinin dikkat çeken yanlarından biri de toplumun farklı kesimlerinden insanları bir araya getirirken onların kişisel meselelerine ve hayata bakışlarına yer vermesiydi. Bu yaklaşım Bir Başkadır'ı izleyiciler arasında uzun süre konuşulan yapımlardan biri hâline getirmişti.

Yeni Sezonda Neler Olacak?

Şimdilik ikinci sezonda hikâyenin hangi karakterler üzerinden ilerleyeceği bilinmiyor. İlk sezonda izlediğimiz isimlerin yeni bölümlerde yeniden karşımıza çıkıp çıkmayacağı da merak konusu. Netflix cephesinden bu konuda henüz resmî bir bilgi paylaşılmadı.

12 Kasım yaklaşırken gözler diziden gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Bakalım Bir Başkadır yeni sezonunda izleyicileri nasıl bir hikâyeyle karşılayacak?