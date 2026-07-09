Sevdam Karadeniz Dizisinin Okuma Provası Yapıldı: Kadro Sete Çıkmak İçin Gün Sayıyor

Mia Yapım'ın NOW için hazırladığı Sevdam Karadeniz dizisinin okuma provası Maslak'ta yapıldı. Erdem Adilce ve Damlasu İkizoğlu'nun başrolde olduğu dizi 18 Temmuz'da sete çıkıyor.

Sevdam Karadeniz Dizisinin Okuma Provası Yapıldı: Kadro Sete Çıkmak İçin Gün Sayıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2026 11:00

Televizyon ekranlarının merakla beklenen, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici atmosferiyle yeni sezona damga vurmaya hazırlanan projelerinden biri olan NOW'ın Sevdam Karadeniz dizisi sete çıkmak için geri sayıma geçti. Banu Akdeniz'in patronu olduğu Mia Yapım imzalı iddialı yapımın okuma provası bugün Maslak'ta gerçekleştirildi. Oyuncuların ve prodüksiyon ekibinin tam kadro katıldığı provada sergilenen yüksek enerji ve uyum göz doldurdu. Merakla dizinin ilk büyük buluşmasına dair detaylar kulislerde ve sosyal medyada kısa sürede büyük bir heyecan yarattı.

İstanbul'da Başlayıp Trabzon'a Taşınacak Bir Karadeniz Hikayesi

Yönetmen koltuğunda başarılı projelere imza atan usta yönetmen Aytaç Çiçek'in oturacağı Sevdam Karadeniz izleyicilere sarsıcı, derinlikli ve samimi bir aşk ve aile hikâyesi sunmayı hedefliyor. Hazırlık süreçleri büyük bir titizlikle yürütülen dizi 18 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da ilk sahneleri için motor diyecek. İstanbul'daki çekim takviminin tamamlanmasının ardından tüm prodüksiyon ekibi ve oyuncu kadrosu hikayenin ana merkezi olan Trabzon'a taşınacak. Karadeniz'in eşsiz doğasını, kültürünü ve insan hikayelerini ekranlara taşıyacak olan yapım şimdiden yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

Erdem Adilce ve Damlasu İkizoğlu Başrollerde Buluştu

Uyumları okuma provasında tam not alan ve son dönemin dikkat çeken başarılı genç yıldızları Erdem Adilce ile Damlasu İkizoğlu'nun başrollerini paylaştığı Sevdam Karadeniz güçlü kastıyla da göz kamaştırıyor. Türk televizyonlarının tecrübeli isimlerini ve parlayan yeteneklerini bir araya getiren dizinin zengin kadrosunda; Ayşegül Günay, Şerif Erol, Deniz Hamzaoğlu, Emre Bulut, Ayşen Sezerel, Mustafa Kırantepe, Hivda Zizan Alp, Leya Kırşan, Berfe Sancak, Enes Demirkapı, Furkan Aksoy ve Erman Cihan gibi birbirinden başarılı ve değerli isim yer alıyor. Maslak Kulis'teki provada senaryoyu ilk kez hep birlikte seslendiren ekip set öncesinde büyük moral depoladı.

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