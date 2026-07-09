Hande Erçel'den Havuz Başında İddialı Kareler: Bikinili Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Hande Erçel'in Elle Türkiye dergisi çekimlerinden ilk fotoğraflar yayınlandı. Erçel'in havuz başında verdiği bikinili kareler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Hande Erçel'den Havuz Başında İddialı Kareler: Bikinili Pozları Sosyal Medyayı Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2026 10:41

Türk sinema ve televizyon dünyasının uluslararası arenada en çok tanınan, güzelliği ve stiliyle her adımı olay olan başarılı oyuncusu Hande Erçel moda dünyasının prestijli dergilerinden Elle Türkiye için kamera karşısına geçti. Derginin yeni sayısı için gerçekleştirilen özel kapak çekimlerinin ilk kareleri sosyal medyada paylaşıldı. Havuz başında gerçekleştirilen çekimlerde Hande Erçel'in zarafeti, kusursuz fiziği ve yüksek enerjisi dikkat çekti. Instagram dünyasında milyonlarca takipçisi bulunan ve her paylaşımıyla dijital platformlarda etkileşim rekorları kıran güzel oyuncu iddialı bikinili pozlarıyla magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

Havuz Başında Yaz Esintisi ve Doğal Işık

Elle Türkiye'nin vizyoner moda anlayışını kendi karizmatik aurasıyla birleştiren Hande Erçel havuz kenarında doğal ışık eşliğinde birbirinden estetik pozlar verdi. Sezonun en trend mayo ve bikini seçkilerini kendine has zarafetiyle taşıyan başarılı aktris abartıdan uzak ama bir o kadar da iddialı duruşuyla göz kamaştırdı. Dergi ekibiyle birlikte yürütülen bu özel kreatif çekimin fotoğrafları internet dünyasına düşer düşmez hayranları ve moda otoriteleri tarafından yakın markaja alındı.

Sosyal Medyada Dakikalar İçinde Rekor Etkileşim

Oyunculuk kariyerindeki küresel başarılarının yanı sıra moda dünyasının da en çok aranan yüzlerinden biri olan Hande Erçel bu son çekimle tarzını bir kez daha kanıtladı. Havuz başındaki fit ve formda görüntüsüyle tam not alan güzel yıldızın Elle Türkiye kareleri sosyal medya platformlarında dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Yeni projeleri ve lifestyle paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren karizmatik oyuncu bu doğal ve iddialı yaz kareleriyle haftanın en çok konuşulan magazin manşetleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Benzer Haberler
Hande Soral Ekranlara Geri Dönüyor! TRT 1'in Yeni Dizisi Evlilik Güzeldir'le El Sıkıştı! Hande Soral Ekranlara Geri Dönüyor! TRT 1'in Yeni Dizisi Evlilik Güzeldir'le El Sıkıştı!
Sevdam Karadeniz Dizisinin Okuma Provası Yapıldı: Kadro Sete Çıkmak İçin Gün Sayıyor Sevdam Karadeniz Dizisinin Okuma Provası Yapıldı: Kadro Sete Çıkmak İçin Gün Sayıyor
Paris'te Dev Buluşma! Popun Kraliçesi Hadise ve Dünya Yıldızı Jennifer Lopez Yan Yana! Paris'te Dev Buluşma! Popun Kraliçesi Hadise ve Dünya Yıldızı Jennifer Lopez Yan Yana!
Çeşme'de Yılın Aşk Bombası Patladı! Yaren Yapıcı ve Sevgilisi Ali Gümüş İlk Kez Yan Yana! Çeşme'de Yılın Aşk Bombası Patladı! Yaren Yapıcı ve Sevgilisi Ali Gümüş İlk Kez Yan Yana!
Alaçatı'da Flaş Gelişme! Oğuzhan Koç'tan Hazal Subaşı İle Evlilik Sorularına Net Yanıt! Alaçatı'da Flaş Gelişme! Oğuzhan Koç'tan Hazal Subaşı İle Evlilik Sorularına Net Yanıt!
Özgü Kaya Paylaştı! Tatil Karelerine Beğeni Yağdı Özgü Kaya Paylaştı! Tatil Karelerine Beğeni Yağdı
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor
  • 06-07-2026 09:26

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı:
  • 08-07-2026 10:34

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı: "İki Ciddi İlişki Yaşadım, Yürümedi"

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı
  • 07-07-2026 16:33

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı
  • 06-07-2026 21:37

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı