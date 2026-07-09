Hande Erçel'den Havuz Başında İddialı Kareler: Bikinili Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Türk sinema ve televizyon dünyasının uluslararası arenada en çok tanınan, güzelliği ve stiliyle her adımı olay olan başarılı oyuncusu Hande Erçel moda dünyasının prestijli dergilerinden Elle Türkiye için kamera karşısına geçti. Derginin yeni sayısı için gerçekleştirilen özel kapak çekimlerinin ilk kareleri sosyal medyada paylaşıldı. Havuz başında gerçekleştirilen çekimlerde Hande Erçel'in zarafeti, kusursuz fiziği ve yüksek enerjisi dikkat çekti. Instagram dünyasında milyonlarca takipçisi bulunan ve her paylaşımıyla dijital platformlarda etkileşim rekorları kıran güzel oyuncu iddialı bikinili pozlarıyla magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

Havuz Başında Yaz Esintisi ve Doğal Işık

Elle Türkiye'nin vizyoner moda anlayışını kendi karizmatik aurasıyla birleştiren Hande Erçel havuz kenarında doğal ışık eşliğinde birbirinden estetik pozlar verdi. Sezonun en trend mayo ve bikini seçkilerini kendine has zarafetiyle taşıyan başarılı aktris abartıdan uzak ama bir o kadar da iddialı duruşuyla göz kamaştırdı. Dergi ekibiyle birlikte yürütülen bu özel kreatif çekimin fotoğrafları internet dünyasına düşer düşmez hayranları ve moda otoriteleri tarafından yakın markaja alındı.

Sosyal Medyada Dakikalar İçinde Rekor Etkileşim

Oyunculuk kariyerindeki küresel başarılarının yanı sıra moda dünyasının da en çok aranan yüzlerinden biri olan Hande Erçel bu son çekimle tarzını bir kez daha kanıtladı. Havuz başındaki fit ve formda görüntüsüyle tam not alan güzel yıldızın Elle Türkiye kareleri sosyal medya platformlarında dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Yeni projeleri ve lifestyle paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren karizmatik oyuncu bu doğal ve iddialı yaz kareleriyle haftanın en çok konuşulan magazin manşetleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.