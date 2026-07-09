Yasemin Ergene Zayıflığı Sevmedi! Yeni Dizisi Öncesi 7 Kilo Aldı

İş insanı İzzet Özilhan'la 2011 yılında gerçekleştirdiği evliliğin ardından televizyon dünyasından uzaklaşan ve geçtiğimiz yıl (2025) bu evliliği anlaşmalı olarak sonlandıran iki çocuk annesi Yasemin Ergene (Özilhan) yeni kararları ve kurduğu yeni hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Boşanma sonrasında uzun yıllardır ara verdiği oyunculuk mesleğine geri döneceğini açıklayan aktris bu radikal kararının ardından hem tercihleri hem de fiziksel değişimiyle magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Sosyal medyada paylaştığı lüks yaşantısı ve disiplinli spor rutinleriyle fenomen haline gelen ünlü isim son dönemde aşırı zayıf görüntüsünden rahatsız olarak radikal bir adım attı.

Kendini Yemeğe Verdi ve 7 Kilo Aldı

Sabah Gazetesi yazarlarından Bülent Cankurt bugünkü köşe yazısında Yasemin Ergene'nin bu dikkat çeken fiziksel değişimini kaleme aldı. Cankurt oyuncunun zayıflıktan rahatsız olup kilo alma sürecine girdiğini belirterek yazısında şu dikkat çekici ifadelere yer verdi:

"Kendini yemeğe verip başarmış da! Yakınlarından öğrendiğime göre çabaları sonucu yaklaşık yedi kilo almış. Oyuncuların rolleri için kilo alıp verdiğini biliyoruz. Yasemin Hanım da rolü gereği kilo almış olabilir mi diyeceğim ama yakınları diziyle alakası olmadığı ve kendisini zayıf bulduğu için kilo aldığı konusunda ısrarcı."

Düğünümüz Var Kadrosuyla Setlere Muazzam Dönüş

Kendi estetik algısı doğrultusunda net bir kararla kilo alan Yasemin Ergene bir yandan da setlere dönmek için gün sayıyor. Merakla beklenen yeni projesinin detayları netleşen güzel oyuncu Düğünümüz Var kod adlı iddialı dizide televizyon dünyasının usta ve popüler isimleri Binnur Kaya, Eda Ece ve Şevval Sam gibi dev bir kadroyla kamera karşısına geçecek. Hem yeni imajı hem de yeni projesiyle internet dünyasında ve dizi kulislerinde büyük bir heyecan yaratan Ergene sergilediği bu güçlü ve bağımsız duruşla haftanın en çok konuşulan magazin manşetleri arasındaki yerini aldı.