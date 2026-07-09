Paris'te Dev Buluşma! Popun Kraliçesi Hadise ve Dünya Yıldızı Jennifer Lopez Yan Yana!

Uluslararası moda dünyasının en prestijli, görkemli ve merakla beklenen organizasyonlarından biri olan Paris Moda Haftası bu yıl da dünya çapında yıldızların çıkarma yaptığı dev bir görsel şölene dönüştü. Dünyanın dört bir yanından gelen seçkin davetlilerin, tasarımcıların ve ikonların akın ettiği etkinlik için Paris'e giden küresel pop ikonu Jennifer Lopez her zamanki karizmasıyla defileyi en ön sıradan (front row) takip eden isimler arasında yer aldı. Küresel basının odağında olan bu elite davette Türkiye pop müziğinin güçlü vizyonu ve tarzıyla adından söz ettiren başarılı sanatçısı Hadise de yer aldı. Yurt dışındaki moda etkinliklerinde ülkemizi sık sık başarıyla temsil eden Hadise, Paris'teki bu özel defileyi Jennifer Lopez ile yan yana, aynı sırada izledi.

El Ele Tokalaştılar, Sosyal Medyada Beğeni Yağdı





Moda dünyasının kalbinin attığı salonda iki güçlü kadının bir araya gelmesi dünya ve Türk magazin basınının kameralarını o noktaya kilitledi. Defile öncesinde ve esnasında oldukça samimi görüntüler sergileyen Hadise ve Jennifer Lopez el ele tutuşup sıcak bir şekilde tokalaştı. Zaman zaman birbirlerine dönerek neşeli ve güleryüzlü bir tonda sohbet eden iki starın o anları defileyi takip eden davetlilerin cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Dijital dünyada ve sosyal medya platformlarında paylaşılan bu yüksek enerjili buluşma videosu dakikalar içinde binlerce etkileşim alarak internet dünyasının en çok paylaşılan küresel lifestyle içeriklerinden biri oldu.

Paris'te Bir Türk Pop İkonu Esintisi

Kendi müzikal kariyerinin yanı sıra moda vizyonu, cesur stil tercihleri ve lüks marka iş birlikleriyle her zaman çabasız şıklığın öncülerinden olan Hadise, Paris Moda Haftası'ndaki bu duruşuyla uluslararası arenada bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Jennifer Lopez'le yakaladığı samimi ve pozitif iletişimle hem yerli hem yabancı takipçilerinden tam not alan güzel şarkıcı, Paris sokaklarındaki asil tarzıyla göz kamaştırdı. Dizi ve müzik kulislerini hareketlendiren bu dev buluşma moda haftasının ardından da uzun süre konuşulacak en iddialı dünya manşetleri arasındaki sarsılmaz yerini aldı.