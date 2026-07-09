Paris'te Dev Buluşma! Popun Kraliçesi Hadise ve Dünya Yıldızı Jennifer Lopez Yan Yana!

Paris Moda Haftası'na katılan ünlü şarkıcı Hadise dünya yıldızı Jennifer Lopez'le en ön sırada yan yana oturdu. İkilinin el ele sohbet ettiği anlar sosyal medyayı salladı.

Paris'te Dev Buluşma! Popun Kraliçesi Hadise ve Dünya Yıldızı Jennifer Lopez Yan Yana!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2026 10:30

Uluslararası moda dünyasının en prestijli, görkemli ve merakla beklenen organizasyonlarından biri olan Paris Moda Haftası bu yıl da dünya çapında yıldızların çıkarma yaptığı dev bir görsel şölene dönüştü. Dünyanın dört bir yanından gelen seçkin davetlilerin, tasarımcıların ve ikonların akın ettiği etkinlik için Paris'e giden küresel pop ikonu Jennifer Lopez her zamanki karizmasıyla defileyi en ön sıradan (front row) takip eden isimler arasında yer aldı. Küresel basının odağında olan bu elite davette Türkiye pop müziğinin güçlü vizyonu ve tarzıyla adından söz ettiren başarılı sanatçısı Hadise de yer aldı. Yurt dışındaki moda etkinliklerinde ülkemizi sık sık başarıyla temsil eden Hadise, Paris'teki bu özel defileyi Jennifer Lopez ile yan yana, aynı sırada izledi.

El Ele Tokalaştılar, Sosyal Medyada Beğeni Yağdı

 

Moda dünyasının kalbinin attığı salonda iki güçlü kadının bir araya gelmesi dünya ve Türk magazin basınının kameralarını o noktaya kilitledi. Defile öncesinde ve esnasında oldukça samimi görüntüler sergileyen Hadise ve Jennifer Lopez el ele tutuşup sıcak bir şekilde tokalaştı. Zaman zaman birbirlerine dönerek neşeli ve güleryüzlü bir tonda sohbet eden iki starın o anları defileyi takip eden davetlilerin cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Dijital dünyada ve sosyal medya platformlarında paylaşılan bu yüksek enerjili buluşma videosu dakikalar içinde binlerce etkileşim alarak internet dünyasının en çok paylaşılan küresel lifestyle içeriklerinden biri oldu.

Paris'te Bir Türk Pop İkonu Esintisi

Kendi müzikal kariyerinin yanı sıra moda vizyonu, cesur stil tercihleri ve lüks marka iş birlikleriyle her zaman çabasız şıklığın öncülerinden olan Hadise, Paris Moda Haftası'ndaki bu duruşuyla uluslararası arenada bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Jennifer Lopez'le yakaladığı samimi ve pozitif iletişimle hem yerli hem yabancı takipçilerinden tam not alan güzel şarkıcı, Paris sokaklarındaki asil tarzıyla göz kamaştırdı. Dizi ve müzik kulislerini hareketlendiren bu dev buluşma moda haftasının ardından da uzun süre konuşulacak en iddialı dünya manşetleri arasındaki sarsılmaz yerini aldı.

Benzer Haberler
Hande Soral Ekranlara Geri Dönüyor! TRT 1'in Yeni Dizisi Evlilik Güzeldir'le El Sıkıştı! Hande Soral Ekranlara Geri Dönüyor! TRT 1'in Yeni Dizisi Evlilik Güzeldir'le El Sıkıştı!
Sevdam Karadeniz Dizisinin Okuma Provası Yapıldı: Kadro Sete Çıkmak İçin Gün Sayıyor Sevdam Karadeniz Dizisinin Okuma Provası Yapıldı: Kadro Sete Çıkmak İçin Gün Sayıyor
Hande Erçel'den Havuz Başında İddialı Kareler: Bikinili Pozları Sosyal Medyayı Salladı Hande Erçel'den Havuz Başında İddialı Kareler: Bikinili Pozları Sosyal Medyayı Salladı
Çeşme'de Yılın Aşk Bombası Patladı! Yaren Yapıcı ve Sevgilisi Ali Gümüş İlk Kez Yan Yana! Çeşme'de Yılın Aşk Bombası Patladı! Yaren Yapıcı ve Sevgilisi Ali Gümüş İlk Kez Yan Yana!
Alaçatı'da Flaş Gelişme! Oğuzhan Koç'tan Hazal Subaşı İle Evlilik Sorularına Net Yanıt! Alaçatı'da Flaş Gelişme! Oğuzhan Koç'tan Hazal Subaşı İle Evlilik Sorularına Net Yanıt!
Özgü Kaya Paylaştı! Tatil Karelerine Beğeni Yağdı Özgü Kaya Paylaştı! Tatil Karelerine Beğeni Yağdı
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor
  • 06-07-2026 09:26

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı:
  • 08-07-2026 10:34

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı: "İki Ciddi İlişki Yaşadım, Yürümedi"

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı
  • 07-07-2026 16:33

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı
  • 06-07-2026 21:37

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı