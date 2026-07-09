Mert Ramazan Demir'den Muazzam Değişim: 20 Kilo Veren Ünlü Oyuncu Sırrını Açıkladı

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle kariyerinde dev bir sıçrama yakalayan ve hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mert Ramazan Demir fiziksel değişimiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Yeni sezon öncesi sıkı bir kamp dönemine giren başarılı genç aktör tam 20 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Net, disiplinli ve kararlı duruşuyla bu süreci yöneten yakışıklı oyuncu sosyal medyada ve dizi kulislerinde büyük merak uyandıran bu göz alıcı zayıflama sürecinin detaylarını ilk kez paylaştı.

"Kilolarım Boyumu Göstermiyordu, Şimdi Uzunluğum Ortaya Çıktı"

Yaşadığı muazzam değişimin ardından objektiflerin karşısına geçen Mert Ramazan Demir yeni imajı ve fit görüntüsüyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Çabasız karizmasıyla dikkat çeken ünlü yıldız zayıflama sırrını ve hissettiklerini şu net sözlerle özetledi:

"Çok spor yapıyorum, yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Kilolarım boyumu da göstermiyordu, şimdi boyumun uzunluğu ortaya çıktı."

Disiplinli Yaşam Tarzı ve Yeni İmajı Tam Not Aldı

Yalı Çapkını dizisindeki yüksek performansının yanı sıra tercihleri ve stiliyle de genç neslin en çok takip ettiği ikonlardan biri olan Mert Ramazan Demir ulaştığı bu fit görünümle hayranlarından tam not aldı. Düzenli antrenman programları ve sağlıklı beslenme rutini sayesinde aurasını güçlendiren başarılı oyuncunun bu son hali internet dünyasında dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum alarak haftanın en çok konuşulan magazin ve stil manşetleri arasındaki yerini aldı.