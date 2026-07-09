Mert Ramazan Demir'den Muazzam Değişim: 20 Kilo Veren Ünlü Oyuncu Sırrını Açıkladı

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Mert Ramazan Demir disiplinli spor ve diyetle 20 kilo verdi. Değişimini anlatan ünlü oyuncu "Şimdi boyumun uzunluğu ortaya çıktı" dedi.

Mert Ramazan Demir'den Muazzam Değişim: 20 Kilo Veren Ünlü Oyuncu Sırrını Açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2026 12:21

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle kariyerinde dev bir sıçrama yakalayan ve hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mert Ramazan Demir fiziksel değişimiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Yeni sezon öncesi sıkı bir kamp dönemine giren başarılı genç aktör tam 20 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Net, disiplinli ve kararlı duruşuyla bu süreci yöneten yakışıklı oyuncu sosyal medyada ve dizi kulislerinde büyük merak uyandıran bu göz alıcı zayıflama sürecinin detaylarını ilk kez paylaştı.

"Kilolarım Boyumu Göstermiyordu, Şimdi Uzunluğum Ortaya Çıktı"

Yaşadığı muazzam değişimin ardından objektiflerin karşısına geçen Mert Ramazan Demir yeni imajı ve fit görüntüsüyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Çabasız karizmasıyla dikkat çeken ünlü yıldız zayıflama sırrını ve hissettiklerini şu net sözlerle özetledi:

"Çok spor yapıyorum, yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Kilolarım boyumu da göstermiyordu, şimdi boyumun uzunluğu ortaya çıktı."

Disiplinli Yaşam Tarzı ve Yeni İmajı Tam Not Aldı

Yalı Çapkını dizisindeki yüksek performansının yanı sıra tercihleri ve stiliyle de genç neslin en çok takip ettiği ikonlardan biri olan Mert Ramazan Demir ulaştığı bu fit görünümle hayranlarından tam not aldı. Düzenli antrenman programları ve sağlıklı beslenme rutini sayesinde aurasını güçlendiren başarılı oyuncunun bu son hali internet dünyasında dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum alarak haftanın en çok konuşulan magazin ve stil manşetleri arasındaki yerini aldı.

Benzer Haberler
Göksel Kayahan Aşk ve Taht Kadrosunda: Genç Kuşağın Başarılı Oyuncusu Arakel Rolüyle Ekranlara Dönüyor Göksel Kayahan Aşk ve Taht Kadrosunda: Genç Kuşağın Başarılı Oyuncusu Arakel Rolüyle Ekranlara Dönüyor
Pınar Deniz'li Yorgun Güneş Filmine 3 Yeni Oyuncu Pınar Deniz'li Yorgun Güneş Filmine 3 Yeni Oyuncu
Melisa Aslı Pamuk Paris'te Kırmızı Rüzgarı Estirdi: Zuhair Murad İmzalı Tasarımıyla Göz Kamaştırdı Melisa Aslı Pamuk Paris'te Kırmızı Rüzgarı Estirdi: Zuhair Murad İmzalı Tasarımıyla Göz Kamaştırdı
Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır! Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!
Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır! Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!
Serenay Sarıkaya'dan İtalya Çıkarması: Beyaz Dekolteli Elbisesiyle Instagram Akışını Kilitledi Serenay Sarıkaya'dan İtalya Çıkarması: Beyaz Dekolteli Elbisesiyle Instagram Akışını Kilitledi
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor
  • 06-07-2026 09:26

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı:
  • 08-07-2026 10:34

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı: "İki Ciddi İlişki Yaşadım, Yürümedi"

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı
  • 07-07-2026 16:33

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı
  • 06-07-2026 21:37

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı