Hande Soral Ekranlara Geri Dönüyor! TRT 1'in Yeni Dizisi Evlilik Güzeldir'le El Sıkıştı!

Son olarak Gassal dizisinde oynayan Hande Soral, TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir ile anlaştı. Soral, Greative Film imzalı yapımda Zeynep karakterini canlandıracak.

Hande Soral Ekranlara Geri Dönüyor! TRT 1'in Yeni Dizisi Evlilik Güzeldir'le El Sıkıştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2026 11:23

Türk televizyon dünyasının başarılı ve sevilen oyuncularından Hande Soral'ın yeni sezondaki adresi uzun süredir hayranları ve dizi kulisleri tarafından büyük bir merak konusuydu. Son olarak dijital platformda yayınlanan Gassal'da sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren ünlü aktris televizyon ekranlarına muazzam bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerinden biri olan Evlilik Güzeldir ile el sıkıştı. Yapımcılığını sektörün deneyimli isimlerinden Zafer Yiğit ve Ahmet Şevki Peker'in üstlendiği Greative Film imzalı yapımda Soral hikayenin kilit karakterlerinden Zeynep rolüne hayat verecek.

Evin En Büyük Kızı ve Fedakar Abla: Zeynep

Yönetmen koltuğunda başarılı projelere imza atan Şafak Bal'ın oturacağı Evlilik Güzeldir izleyicilere hem sıcak hem de eğlenceli bir aile hikayesi sunmayı hedefliyor. Dizi karakter olarak birbirine hiç benzemeyen 5 kızını bir an önce evlendirmek isteyen Mesut Bahtiyar adlı bir nikah memurunun komik ve duygusal maceralarını ekrana taşıyacak. Hande Soral bu kalabalık ailenin en büyük kızı olarak seyirci karşısına çıkacak. Annelerinin vefatının ardından adeta bir anne figürüne bürünerek kardeşlerinin tüm sorumluluğunu gönüllü olarak üstlenen, fedakar ve güçlü bir evlat olan Zeynep karakter derinliğiyle dizinin merkezinde yer alacak.

Murat'la Yarım Kalan Bir Aşk Hikayesi

Hande Soral'ın canlandıracağı Zeynep karakteri sadece fedakar abla rolüyle değil aynı zamanda izleyicileri ekran başına kilitleyecek duygusal bir hikayeyle de ön planda olacak. Kardeşleri için kendi hayatını ikinci plana atan Zeynep'in geçmişte derin bağlar kurduğu ancak şartlar nedeniyle yarım kalan büyük aşkı Murat'la yeniden kesişen yolları dizinin ana çatışmalarından birini oluşturacak. Kast hazırlıkları son hızla devam eden ve güçlü senaryosuyla yeni sezonun en samimi aile dramalarından biri olmaya aday gösterilen Evlilik Güzeldir, Hande Soral'ın net oyunculuğuyla TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.

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