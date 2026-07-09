Çeşme'de Yılın Aşk Bombası Patladı! Yaren Yapıcı ve Sevgilisi Ali Gümüş İlk Kez Yan Yana!

Televizyon dünyasının parlayan genç yeteneklerinden oyuncu Yaren Yapıcı aşk hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncu bir süredir gözlerden uzak bir beraberlik yaşadığı sevgilisi Ali Gümüş'le birlikte İzmir'in gözde tatil cenneti Çeşme Dalyan'da ilk kez yan yana objektiflere yansıdı. Yeni sezon öncesi yoğun iş temposuna mola veren ve enerji depolayan başarılı aktris gizemli sevgilisiyle ilk kez görüntülenerek ilişkisini belgelemiş oldu. Çeşme'nin sıcak güneşi altında baş başa tatil yapan taze çiftin neşeli ve samimi halleri sahildeki tüm bakışları üzerinde topladı.

Denizde El Ele Romantik ve Eğlenceli Anlar

Günün erken saatlerinde plaja gelen ve sahilin keyfini çıkaran Yaren Yapıcı ile Ali Gümüş gün boyunca birbirlerinin yanından bir an olsun ayrılmadı. İlerleyen saatlerde sıcaktan bunalarak kendilerini Ege'nin serin sularına bırakan ikili denize el ele girerek romantik görüntüler sergiledi. Uzun süre suyun içinde kalan ve aşk tazeleyen sevgililer bir ara birbirlerine su atarak çocuksu bir neşeyle eğlendi. Çevredeki meraklı bakışlara aldırmadan doğal bir şekilde tatillerinin tadını çıkaran çift magazin kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Deniz Keyfinin Ardından Şezlong Sohbeti

Ege'nin mavi sularında serinledikten ve eğlenceli anlar yaşadıktan sonra el ele denizden çıkan ikili güneşlenmek üzere plajdaki şezlonglarına geri döndü. Şezlonglarında uzun süre güneşin keyfini çıkaran ve samimi bir sohbete dalan taze sevgililer huzurlu duruşlarıyla dikkat çekti. Sosyal medyada ve dizi kulislerinde aşk iddialarıyla uzun süredir konuşulan ancak yan yana fotoğraf vermeyen ikilinin bu ilk Dalyan kareleri internet dünyasında ve magazin sayfalarında haftanın en çok konuşulan magazin manşetleri arasındaki yerini aldı.