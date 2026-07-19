Sevda Kurt İddiaları Sonrası Haluk Levent'ten Sert Çıkış!

Haluk Levent evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddialarına sessizliğini bozdu. 210 milyon liralık protokol ve MASAK detayı gündeme damga vurdu.

Sevda Kurt İddiaları Sonrası Haluk Levent'ten Sert Çıkış!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2026 18:41

Ahbap Derneği soruşturmasıyla gündeme gelen Sevda Kurt'un "evlilik vaadiyle dolandırıldım" iddiası magazin ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Günlerdir konuşulan iddiaların ardından bu kez sessizliğini Haluk Levent cephesi bozdu. Ünlü sanatçının ekibi yazılı bir açıklama yaparak suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu ve dikkat çeken belgeleri kamuoyuyla paylaştı.

İddialara Sert Bir Dille Yanıt Verildi

Yapılan açıklamada Sevda Kurt'un ifadelerinde yer alan "evlilik vaadiyle dolandırıldım" iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Haluk Levent'in ekibi bu suçlamaların tamamen asılsız olduğunu ifade ederek kamuoyunda oluşan algıya karşı belgelerle konuşmayı tercih ettiklerini söyledi. Açıklamada iddiaların yargı süreci içinde netlik kazanacağı vurgulandı.

210 Milyon Liralık Protokol Gündem Oldu

En çok dikkat çeken detay ise kamuoyuyla paylaşılan ödeme protokolü oldu. Açıklamaya göre taraflar arasında "Borç İlişkisinden Doğan Ödeme ve Tasfiye Protokolü" isimli bir anlaşma imzalandı. Belgede, Sevda Kurt'un verdiği öne sürülen yaklaşık 90 milyon lira ve diğer alacak kalemleri dikkate alınarak toplam 210 milyon liralık bir ödeme planı oluşturulduğu iddia edildi.

Paylaşılan protokole göre bu ödemenin üç taksit halinde yapılması planlandı. Ayrıca ödemelerin zamanında gerçekleşmemesi halinde borcun tamamının tek seferde talep edilebileceğine dair hükümlerin de belgede yer aldığı aktarıldı.

MASAK Raporu Detayı Dikkat Çekti

Haluk Levent'in ekibi açıklamasında yalnızca protokolle yetinmedi. Sevda Kurt'un 2023 yılında Levent'e 3 milyon dolar borç verdiği buna karşılık kısa süre içinde 4,5 milyon dolar geri aldığı da öne sürüldü. Bu para hareketlerinin MASAK raporlarında yer aldığı iddia edilirken, tüm finansal kayıtların resmi belgelerle desteklendiği savunuldu.

Soruşturma Devam Ediyor

Öte yandan Sevda Kurt daha önce verdiği ifadede Haluk Levent'in kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını ve farklı dönemlerde yüksek miktarda para verdiğini iddia etmişti. Haluk Levent cephesi ise tüm suçlamaları reddediyor. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları sürerken, dosyayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor. Bu nedenle süreç tamamlanmadan iddiaların henüz yargı kararıyla kesinleşmediğini de hatırlatmak gerekiyor.

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