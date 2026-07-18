Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Cephesinde Flaş Gelişme! "İlişkimiz Devam Ediyor!"

Magazin dünyasının en yakışan, her adımları lifestyle radarımıza takılan popüler çiftlerinden Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan dijital dünyanın yazılı olmayan kurallarına meydan okudu!

2024 yılında başlayan ve bu yılın başında ayrılık iddialarıyla çalkalanan ilişkilerinde adeta pembe dizi senaryolarını aratmayan bir trafik yaşanmıştı. Takipten çıkmalar, silinen fotoğraflar, bedelli askerlik dönüşü atılan hamleler derken; çiftten nihayet beklenen ilk elden açıklama geldi. Yeniköy'de lüks bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan Kubilay Aka aşk hayatlarına dair tüm spekülasyonlara son noktayı koydu.

Dijital Ayrılık, Gerçek Aşk: O Beğeni Boşuna Değilmiş!

Çiftin ilişkisindeki sosyal medya detoksu Kubilay Aka'nın Bilecik'teki bedelli askerlik görevi sonrası terhis olmasıyla ilginç bir boyuta taşınmıştı. Aka'nın askerlik dönüşü paylaştığı fotoğrafa Hafsanur Sancaktutan'ın önce beğeni atıp sonra hızlıca geri çekmesi magazin basınının gözünden kaçmamış ve "Aşk yeniden mi?" sorularını doğurmuştu.

Kısa süre önce karşılıklı olarak yeniden takipleşmeye başlayan ikiliden Kubilay Aka Yeniköy sokaklarında flaşlar patlayınca durumu şu net sözlerle özetledi:

"Hakkımızda çıkan iddialardan ve sosyal medyadan haberimiz yok. İlişkimiz devam ediyor. İlişkiler sosyal medyada yaşanmıyor. Böyle düşünülmesi üzücü."

10 Milyon TL'lik Lüks Ayrılış

Sosyal medyadaki takip mekanizmalarının ve sanal iddiaların gerçeği yansıtmadığını aşklarını gözlerden uzak ve kendi ritimlerinde yaşamaya devam ettiklerini belirten yakışıklı oyuncu modern ilişki kalıplarına da sert bir eleştiride bulunmuş oldu.

Röportajın ardından basın mensuplarına iyi çalışmalar dileyen Kubilay Aka garajının gözdesi olan ve değeri yaklaşık 10 milyon TL değerindeki lüks spor otomobiline binerek Yeniköy'den ayrıldı. İkilinin dijital dünya ne derse desin gerçek hayatta yollarına el ele devam etmesi hayranlarından tam not aldı.