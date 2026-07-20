Nükhet Duru Kızılderili Esintili Kostümü ve Bitmeyen Enerjisiyle Çeşme Gecesine Damga Vurdu!

Nükhet Duru Alaçatı'da verdiği konserde Kızılderilileri andıran kostümü, dansları ve şarkılarıyla Çeşme gecesine damga vurdu.

Nükhet Duru Kızılderili Esintili Kostümü ve Bitmeyen Enerjisiyle Çeşme Gecesine Damga Vurdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-07-2026 10:36

Türk pop müziğinin zamansız ikonu, zarafeti, duru vokali ve kendine has sahne aurasıyla her dönem adından söz ettiren Nükhet Duru Ege'nin eğlence merkezi Alaçatı'da yine unutulmaz bir geceye imza attı.

Yaz sezonunun en popüler duraklarından biri olan Alaçatı'daki şık mekanda sahne alan usta sanatçı kulakların pasını silen performansının yanı sıra iddialı sahne tarzıyla da tüm bakışları üzerinde topladı.

Zengin Repertuvar ve İddialı Sahne Kostümü

Gece boyunca dünden bugüne hit olmuş şarkılarını kendisini dinlemeye gelen coşkulu misafirleri için seslendiren Nükhet Duru müzikal şöleninin yanı sıra Kızılderilileri andıran özgün ve etnik detaylara sahip sahne kostümüyle göz doldurdu. Sahne modasında ezber bozan bu cesur tarz seçimi izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Dansları ve Esprileriyle Büyüledi

Sadece şarkılarıyla değil sahnedeki ikonik dans adımları, kendine has esprileri ve dinleyicisiyle kurduğu sıcak iletişimle geceyi renklendiren Duru enerjisiyle yıllara meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı.

Hayranlarından Tam Not

Gece boyunca tempoyu bir an olsun düşürmeyen usta sanatçı performansının sonunda salondaki hayranları tarafından dakikalarca alkışlandı.

Gazino kültürünün ihtişamlı mirasını modern ve estetik bir dokunuşla Alaçatı gecelerine taşıyan Nükhet Duru bu unutulmaz sahne şovuyla sosyal medyanın ve magazin dünyasının en çok konuşulan efsanevi başlıkları arasındaki yerini aldı.

Benzer Haberler
Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı! Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!
Bodrum'dan Kıbrıs'a Uçan Şehirlerarası Sahne Fırtınası! Sıla Rekora Koşuyor! Bodrum'dan Kıbrıs'a Uçan Şehirlerarası Sahne Fırtınası! Sıla Rekora Koşuyor!
Kıbrıs'ta Çekimleri Başlayan İnsanlar Dizisinden İlk Detaylar Geldi! Kıbrıs'ta Çekimleri Başlayan İnsanlar Dizisinden İlk Detaylar Geldi!
TRT 1'den Özlenen Aile Dizisi Geliyor! Evlilik Güzeldir Okuma Provasında Yıldızlar Geçidi! TRT 1'den Özlenen Aile Dizisi Geliyor! Evlilik Güzeldir Okuma Provasında Yıldızlar Geçidi!
Ferit Kaya Aşk ve Taht İmajıyla Okuma Provasında Boy Gösterdi! Ferit Kaya Aşk ve Taht İmajıyla Okuma Provasında Boy Gösterdi!
Gökçe Bahadır'ın Bebek Heyecanında Flaş Gelişme! Bebeğin Cinsiyeti Belli Oldu! Gökçe Bahadır'ın Bebek Heyecanında Flaş Gelişme! Bebeğin Cinsiyeti Belli Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!
  • 18-07-2026 14:21

Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!
  • 20-07-2026 13:45

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!
  • 20-07-2026 10:15

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!
  • 20-07-2026 09:04

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!

TRT 1'den Özlenen Aile Dizisi Geliyor! Evlilik Güzeldir Okuma Provasında Yıldızlar Geçidi!
  • 20-07-2026 12:40

TRT 1'den Özlenen Aile Dizisi Geliyor! Evlilik Güzeldir Okuma Provasında Yıldızlar Geçidi!