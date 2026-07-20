Nükhet Duru Kızılderili Esintili Kostümü ve Bitmeyen Enerjisiyle Çeşme Gecesine Damga Vurdu!

Türk pop müziğinin zamansız ikonu, zarafeti, duru vokali ve kendine has sahne aurasıyla her dönem adından söz ettiren Nükhet Duru Ege'nin eğlence merkezi Alaçatı'da yine unutulmaz bir geceye imza attı.

Yaz sezonunun en popüler duraklarından biri olan Alaçatı'daki şık mekanda sahne alan usta sanatçı kulakların pasını silen performansının yanı sıra iddialı sahne tarzıyla da tüm bakışları üzerinde topladı.

Zengin Repertuvar ve İddialı Sahne Kostümü

Gece boyunca dünden bugüne hit olmuş şarkılarını kendisini dinlemeye gelen coşkulu misafirleri için seslendiren Nükhet Duru müzikal şöleninin yanı sıra Kızılderilileri andıran özgün ve etnik detaylara sahip sahne kostümüyle göz doldurdu. Sahne modasında ezber bozan bu cesur tarz seçimi izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Dansları ve Esprileriyle Büyüledi

Sadece şarkılarıyla değil sahnedeki ikonik dans adımları, kendine has esprileri ve dinleyicisiyle kurduğu sıcak iletişimle geceyi renklendiren Duru enerjisiyle yıllara meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı.

Hayranlarından Tam Not

Gece boyunca tempoyu bir an olsun düşürmeyen usta sanatçı performansının sonunda salondaki hayranları tarafından dakikalarca alkışlandı.

Gazino kültürünün ihtişamlı mirasını modern ve estetik bir dokunuşla Alaçatı gecelerine taşıyan Nükhet Duru bu unutulmaz sahne şovuyla sosyal medyanın ve magazin dünyasının en çok konuşulan efsanevi başlıkları arasındaki yerini aldı.