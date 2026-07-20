Gökçe Bahadır'ın Bebek Heyecanında Flaş Gelişme! Bebeğin Cinsiyeti Belli Oldu!

3 aylık hamile olan oyuncu Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy'un bebeğinin cinsiyeti kız olarak açıklandı. Çift şu sıralar Bodrum'da tatilde.

Gökçe Bahadır'ın Bebek Heyecanında Flaş Gelişme! Bebeğin Cinsiyeti Belli Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-07-2026 11:59

Rol aldığı projelerdeki güçlü oyunculuk performansları ve zarafetiyle ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Gökçe Bahadır şimdilerde hayatının en özel ve anlamlı heyecanını yaşıyor.

2022 yılında Çeşme Alaçatı'da gerçekleşen romantik bir düğünle ünlü müzisyen Emir Ersoy ile hayatını birleştiren başarılı oyuncunun geçtiğimiz günlerde 3 aylık hamile olduğu öğrenilmişti. Setlere tatlı bir bebek molası veren güzel oyuncunun müjdeli haberinin ardından merakla beklenen bebek cinsiyeti de nihayet belli oldu.

Müzik Ve Sanat Dolu Yuvaya Bir Kız Bebek Geliyor!

Magazin dünyasından gelen son bilgilere göre Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftinin bir kız bebekleri olacak. Anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftin bu haberi almasıyla büyük bir mutluluk yaşadığı öğrenildi.

Bodrum Koylarında Tatil Mola

Hamileliğin ilk aylarının tadını çıkaran ve bebek heyecanını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy şu günlerde Bodrum'da tatil yapıyor.

Setlere Annelik Molası

Başarılı kariyerine kısa bir ara vererek tamamen bu sürece odaklanan güzel oyuncu Bodrum'un sakin atmosferinde dinlenerek hamileliğinin tadını çıkarıyor.

2022'deki masal gibi düğünlerinin ardından mutluluklarını bir kız çocukla taçlandırmaya hazırlanan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti bu tatlı haberle sosyal medyanın ve popüler dünyasının en çok konuşulan başlıklarından birine imza attı.

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