Lollapalooza'da Edis Rüzgarı: Dev Global Sahneyi Mendille Halay Alanına Çevirdi!

Dünyaca ünlü Lollapalooza Festivali'nde sahne alan Edis eline mendil alıp halay çekti. Türk kültürünü dev sahneye taşıyan popçunun şovu gündem oldu.

Lollapalooza'da Edis Rüzgarı: Dev Global Sahneyi Mendille Halay Alanına Çevirdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-07-2026 11:42

Türk pop müziğinin yüksek enerjili ve uluslararası arenada göğsümüzü kabartan vizyoner ismi Edis müzik dünyasının en prestijli ve devasa organizasyonlarından biri olan Lollapalooza Festivali'nde unutulmaz bir şova imza attı.

Global müzik takviminin odağında yer alan dev festivalin ikinci gün açılışını gerçekleştiren ünlü popçu güçlü vokali ve çabasız sahne karizmasıyla binlerce müzikseveri büyülemekle kalmadı; sürpriz şovuyla Türk kültürünün coşkusunu uluslararası sahneye taşıdı.

Mendili Kapıp Halaya Durdu!

Konserin en hareketli anlarında ritmin dozunu artıran Edis eline aldığı mendille bir anda halay çekmeye başlayarak izleyenleri coşturdu. Sahnede sınırları ve ezberleri yıkan bu sempatik ve yüksek enerjili anlar festival alanında adeta bir karnaval havası estirdi.

Dansçılar ve Seyirciler de Eşlik Etti

Edis'in başlattığı halay dalgasına sahnede kendisine eşlik eden profesyonel dansçıları ve festival alanını dolduran uluslararası müzikseverler de katıldı.

Küresel Sahnede Kültürel Dokunuş

Global bir müzik devinde Türk kültürüne özgü halay figürlerini sergileyen Edis'in bu renkli ve ikonik anları kısa sürede dijital dünyada ve sosyal medya platformlarında trend topic olarak viral oldu.

Sahnede Halay Çeşme'de 1 Milyon Dolarlık Villa!

Yurt dışı sahne başarılarıyla adından söz ettiren Edis geçtiğimiz günlerde gayrimenkul dünyasındaki dev yatırımıyla da gündemi sarsmıştı. İzmir'in popüler duraklarından Çeşme Dalyan'da muazzam Sakız Adası manzarasına sahip 1 milyon dolar (yaklaşık 47.1 milyon TL) değerinde lüks bir villa satın aldığı öne sürülen ünlü popçu yeni evini kendi zevkine göre dekore ettirerek yatırımcı kimliğini de konuşturmuştu.

Lollapalooza sahnesindeki tarihi halay şovu ve Çeşme'deki lüks villa yatırımıyla hem sanatsal hem de kişisel hayatında altın çağını yaşayan Edis enerjisi ve vizyonuyla popüler kültür listelerinin zirvesindeki yerini korumaya devam ediyor.

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