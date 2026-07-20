Bodrum Kıyılarında Leopar Şıklığı: Gülben Ergen Tatil Sezonunu Gündoğan'da Açtı!

Türk pop müziğinin zamansız isimlerinden, enerjisi ve ekran aurasıyla adından her daim söz ettiren Gülben Ergen yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak üzere soluğu Ege'nin göz bebeği Bodrum'da aldı.

Yaz sezonunun ve lüks plaj modasının Bodrum'daki adresi olan Gündoğan'da bir plajda objektiflere takılan ünlü şarkıcı gün boyu güneşin ve Ege esintisinin tadını çıkardı.

Leopar Desenli Bikini Ve Minik Hayranlarına Sıcak İlgi

Sezonun yorgunluğunu atmak için şezlongunda dinlenmeyi seçen Gülben Ergen iddialı ve çabasız tarzıyla plajın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Plaj Modasında Leopar Rüzgarı

Leopar desenli bir bikini giymeyi tercih eden Ergen fit görüntüsü ve sahil şıklığıyla tüm bakışları üzerinde topladı.

Minik Hayranlarını Geri Çevirmedi

Denize girmek yerine gün boyunca güneşlenmeyi tercih eden ünlü sanatçı bir ara yanına gelen küçük hayranlarıyla yakından ilgilendi. Miniklerle sohbet edip neşeli anlar paylaşan Ergen'in bu samimi halleri çevredêkilerin takdirini topladı.

Yoğun konser maratonundan Gündoğan koylarının dingin ve sıcak atmosferine keskin bir geçiş yapan Gülben Ergen leopar şıklığı ve neşeli sahil günlüğüyle popüler magazin gündeminde haftanın en çok konuşulan başlıkları arasındaki yerini aldı.