Bodrum Koylarında İmparator Zirvesi: Fatih Terim, Ailesi ve Demet Akbağ İle Mavi Tura Çıktı!

Türk futbolunun efsanevi ismi İmparator lakaplı teknik direktör Fatih Terim her yaz olduğu gibi bu yıl da yaz sezonunu Ege'nin incisi Bodrum'da geçiriyor. Bodrum'daki evinde dinlenen usta futbol adamı bu kez klasikleşen iskele pozlarının ötesine geçerek sevdikleriyle birlikte Bodrum koylarında keyifli bir mavi tura çıktı.

Geçtiğimiz ay evinin iskelesinde objektiflere takılan Fatih Terim bu defa eşi Fulya Terim, kızı Merve Çetin ve Türk tiyatrosunun usta ismi yakın aile dostları Demet Akbağ ile birlikte bot üzerinde görüntülendi.

Botla Koy Turu ve Neşeli Sohbetler

Bodrum'un eşsiz koylarını keşfetmek üzere bota binen ünlü grup gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sıkı dostluklarıyla bilinen Terim ailesi ve Demet Akbağ bot yolculuğu boyunca neşeli sohbetler ederek Bodrum rüzgarının keyfini sürdü.

Klasik Bodrum Sezonu

Her yıl Bodrum'daki evinde dinlenmeyi ve dostlarını ağırlamayı tercih eden Fatih Terim bu geleneği bozmayarak yeşil sahaların stresini Ege sularında attı.

Dostlarla Mavi Yolculuk





Sinema ve tiyatro dünyasının usta ismi Demet Akbağ ile Terim ailesinin bir araya geldiği bu özel anlar Bodrum sahillerindeki magazin muhabirlerinin gözünden kaçmadı.

Spor dünyasından ve tiyatro sahnesinden iki dev ismin Bodrum sularındaki bu samimi ve keyifli birlikteliği sosyal medyada ve magazin gündeminde haftanın en çok konuşulan popüler kareleri arasındaki yerini aldı.