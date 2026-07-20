Ferit Kaya Aşk ve Taht İmajıyla Okuma Provasında Boy Gösterdi!

Uzak Şehir'den ayrılan Ferit Kaya ATV'nin yeni tarihi dizisi Aşk ve Taht için imaj değiştirdi. Oyuncu Melik Celaleddin Keyferidun rolüyle provaya katıldı

Ferit Kaya Aşk ve Taht İmajıyla Okuma Provasında Boy Gösterdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-07-2026 12:20

Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı Demir karakterindeki keskin ve güçlü performansıyla izleyicinin hafızasına kazınan Ferit Kaya sürpriz vedasının hemen ardından yeni projesiyle bombayı patlattı.

Demir karakterine vedası sosyal medyada günlerce konuşulan ve ayrılık kararıyla hayranlarını şaşırtan yetenekli aktör hiç ara vermeden ATV'nin dev bütçeli ve dönem atmosferiyle adından söz ettirmeye hazırlanan yeni iddialı yapımı Aşk ve Taht'ın kadrosuna dahil oldu.

Demir'e Veda Melik Celaleddin Keyferidun'a Merhaba!

Alaaddin Keykubad döneminin görkemli ve fırtınalı saray hayatını ekranlara taşıyacak olan Aşk ve Taht dizisinin merakla beklenen okuma provası gerçekleştirildi. Dizide Melik Celaleddin Keyferidun karakteriyle seyirci karşısına çıkacak olan Ferit Kaya okuma provasına yepyeni ve karakterine özel hazırlanan taze imajıyla damga vurdu.

Tarihi Dönem İçin Keskin İmaj Değişimi

Uzak Şehir'deki modern ve sert imajını geride bırakan başarılı oyuncu Selçuklu döneminin ruhuna uygun saç ve sakal stiliyle okuma provasında tüm dikkatleri üzerine çekti.

Provalarda Yüksek Heyecan

Taze imajıyla ilk kez kameralara yansıyan ve projedeki heyecanını dile getiren Kaya karakterine şimdiden adapte olduğunu gösteren duruşuyla yapım ekibinden ve oyuncu arkadaşlarından tam not aldı.

Modern dram senaryolarının ağır karakterlerinden Selçuklu döneminin ihtişamlı ve entrikalarla dolu saray atmosferine keskin bir geçiş yapan Ferit Kaya bu radikal imaj değişimi ve iddialı rolüyle yeni sezonda da televizyon ve sosyal medya gündeminin üst sıralarındaki yerini garanti altına aldı.

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