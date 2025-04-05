Sevda Erginci’den duygusal açıklama: Kişisel sorunum yok

Sevda Erginci, Cihangir'de babasıyla birlikte görüntülendi. Mekândan çıkarken objektiflere yansıyan ünlü oyuncunun üzgün halleri dikkat çekti. Kameralara içtenlikle konuşan Erginci, moralinin bozuk olmasının nedenini açıkladı.

“Kişisel bir sorunum yok”

Ünlü oyuncu, üzgün görünmesiyle ilgili soruları yanıtlarken şu açıklamayı yaptı:

“Genel gündem can sıkıcı. Benim kişisel bir sorunum yok.”

Samimi açıklamasıyla dikkat çeken Erginci, duygularını saklamadı.

“Şu anda dönmeyi düşünmüyorum”

Ramazan Bayramı hakkında da konuşan oyuncu, bayramı evde ve sakin bir şekilde geçirdiğini belirtti.

“Evde oturduk. Uzun zamandır dinleniyorum zaten” diyen Sevda Erginci, projelere ise bir süre ara verdiğini söyledi. Oyuncu, ekranlara dönmek için uygun bir senaryo ve karakter aradığını ifade etti:

“Şu an içime sinen, arzu ettiğim bir iş olmadığı için dönmeyi düşünmüyorum. Beni heyecanlandıracak bir karakteri bekliyorum.”

Aşk hayatı yolunda gidiyor

Özel hayatı hakkında da soruları yanıtlayan Sevda Erginci, ilişkisinin olduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini söyledi:

“Bir ilişkim var, her şey yolunda, gayet güzel gidiyor. Sizin tanıdığınız birisi değil. Evlilik henüz konuştuğumuz bir şey değil, kısmet.”

Oyuncunun doğal ve net açıklamaları, sosyal medyada da olumlu yorumlar aldı.