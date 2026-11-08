Müjde Ar’dan Büyük Zafer! Lav Film’e Mahkemeden Şok Karar

Usta oyuncu Müjde Ar filmlerinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Başrolünde yer aldığı birçok yapımın Lav Film tarafından izni olmadan kullanıldığını fark eden Ar konuyu mahkemeye taşıdı. Yaklaşık iki yıldır devam eden davada karar sonunda açıklandı. Mahkeme, Müjde Ar’ı haklı buldu ve şirketin telif haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Filmlerinin İzinsiz Kullanıldığını Fark Etti

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Müjde Ar verdiği hukuk mücadelesiyle gündeme geldi. Ar, başrolünü üstlendiği pek çok filmin Lav Film tarafından izinsiz şekilde kullanıldığını tespit etti.

Bunun üzerine sessiz kalmayan oyuncu telif haklarının ihlal edildiğinin belirlenmesi için harekete geçti. Lav Film hakkında dava açan Ar, eserleri üzerindeki haklarının korunması için hukuk yoluna başvurdu.

İki Yıllık Dava Sonuçlandı

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde yaklaşık iki yıldır devam eden davada beklenen karar açıklandı. Mahkeme, Müjde Ar’ın itirazlarını haklı buldu.

Kararda Lav Film’in telif haklarını ihlal ettiği belirtildi. Ayrıca şirketin filmler üzerindeki haksız kullanımlarının tespitine karar verildi. Böylece Ar’ın uzun süredir devam eden hukuk mücadelesi önemli bir sonuçla noktalanmış oldu.

Avukatından Dikkat Çeken Açıklama

Kararın ardından Müjde Ar’ın avukatı Bişar Abdi Alınak da değerlendirmede bulundu. Alınak, kararın yalnızca müvekkili açısından değil emekleriyle sinemaya katkı sunan bütün sanatçılar açısından önemli olduğunu vurguladı.

Avukat Alınak “Bu karar, emekleriyle sinemaya hayat veren sanatçıların eserler üzerindeki haklarının korunması bakımından kıymetli bir hukuki kazanımdır” ifadelerini kullandı.

Müjde Ar’ın kazandığı bu dava sanatçıların yıllar içinde ortaya koydukları eserler üzerindeki haklarının korunması konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle filmlerin izinsiz kullanımıyla ilgili yaşanan tartışmalar açısından kararın dikkat çekici olduğu görülüyor. Usta oyuncunun hukuk mücadelesi sinema dünyasında telif haklarının önemini yeniden hatırlattı.