Sevda Dalgıç’tan Boşanma Kararı! Eşi İçin Bakın Ne Dedi

Bir dönemin sevilen dizisi “Arka Sıradakiler” ile tanınan Sevda Dalgıç özel hayatıyla gündemde. Dizide Özge karakterine hayat veren oyuncu 2022 yılında iş insanı Dilge Emir Güvenç ile evlenmişti. Ancak çiftin evliliğinde beklenen mutluluğun yakalanamadığı ve bir süredir boşanma aşamasında oldukları konuşuluyordu.

Nişantaşı’nda görüntülendiği sırada özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtsız bırakmadı. Oyuncunun yaptığı açıklama ayrılık iddialarını doğrular nitelikte oldu.

“Bazen Olmuyor İşte”

Eşiyle yollarını ayırma süreci hakkında oldukça samimi konuştu. Oyuncu, eşine karşı saygısının devam ettiğini özellikle vurgularken ilişkinin geldiği noktayı da kısa ve net bir şekilde anlattı.

“Eşime karşı saygım sonsuz ama bazen olmuyor işte!” diyen Dalgıç bu sözleriyle evliliklerinin neden devam etmediğine dair fazla detaya girmeden yaşanan süreci özetledi.

Ünlü oyuncunun bu açıklaması çiftin bir süredir konuşulan boşanma iddialarını da yeniden gündeme taşıdı.

Huzurlu Bir Ayrılık İstiyor

Dalgıç’ın açıklamasında dikkat çeken bir diğer nokta ise ayrılık sürecine dair dileği oldu. Boşanmanın kavgasız ve sakin bir şekilde gerçekleşmesini istediğini belirterek “İnşallah anlaşarak, huzurlu bir şekilde ayrılırız” dedi.

Bu sözlerden anlaşıldığı kadarıyla Dalgıç yıllar süren birlikteliğin ardından sürecin tatsız bir hale gelmesini istemiyor. Eşine duyduğu saygının devam ettiğini söylemesi de dikkat çekti.

Şimdilik çiftin boşanma sürecinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Ancak Sevda Dalgıç’ın açıklamaları ilişkinin artık sona doğru ilerlediğini gösteriyor. Oyuncu ise yaşananlara rağmen sakinliğini koruyarak yeni bir döneme hazırlanmaya çalışıyor.