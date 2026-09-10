Melih Kunukçu Tahliye Edildi! İrem Derici’den İlk Tepki

İrem Derici’nin nişanlısı DJ Melih Kunukçu hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Kunukçu mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral tarafından yapılan açıklamaya göre Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliği yapılan itiraz ve savunmaların ardından tutukluluk halinin kaldırılmasına karar verdi. Böylece Kunukçu’nun yargı süreci bundan sonra tutuksuz devam edecek. Tahliye haberi İrem Derici cephesinde de büyük bir dikkat çekti.

Avukatından Masumiyet Karinesi Vurgusu

Tahliye kararının ardından açıklama yapan avukat Abide Gülel Saral müvekkilinin özgürlüğüne kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bundan sonraki sürecin hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi çerçevesinde ilerlemesini beklediklerini belirtti.

Yani tahliye kararı davanın tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Melih Kunukçu hakkındaki yargılama tutuksuz şekilde devam edecek.

İrem Derici’den Dikkat Çeken Paylaşım

Bu gelişmenin ardından gözler İrem Derici’ye çevrildi. Ünlü şarkıcı nişanlısının tahliye edildiğini duyuran avukat açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak paylaşımına uzun bir mesaj eklemek yerine tek bir detayla dikkat çekti: Beyaz güvercin emojisi.

Şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinin de ilgisini çekti. Yaşanan gelişmenin ardından gelen beyaz güvercin sosyal medyada özgürlük ve rahatlama mesajı olarak yorumlandı.

İrem Derici’nin nişanlısının tahliye edilmesinin ardından yaptığı bu sade ama anlamlı paylaşım ünlü şarkıcının süreç boyunca yaşadığı stresin ardından gelen ilk tepkilerden biri oldu. Kunukçu’nun hukuki süreci ise tutuksuz şekilde devam edecek.