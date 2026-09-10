Selen Görgüzel Yıkıldı! “Ben Nasıl Alışacağım?”

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel 10 yıldır hayatının bir parçası olan köpeği Pablo’yu kaybetmenin acısını yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde can dostunun hayatını kaybettiğini duyuran Görgüzel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yaşadığı büyük üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.

Pablo’nun onun için sıradan bir evcil hayvan olmadığını anlatan ünlü isim yıllar boyunca birlikte geçirdikleri zamanın kendisi için ne kadar değerli olduğunu dile getirdi. Görgüzel’in sözleri hayvanını kaybeden herkesin yaşayabileceği o tarifsiz boşluğu da gözler önüne serdi.

“Ben Nasıl Alışacağım?”

Pablo’ya veda ederken oldukça duygusal ifadeler kullanan Selen Görgüzel “Sana nasıl veda edilir bilmiyorum” diyerek yaşadığı acıyı anlattı. Pablo’nun evin neşesi, sessizliğinin arkadaşı ve zor günlerinin en büyük tesellilerinden biri olduğunu söyleyen Görgüzel onsuz ne yapacağını bilemediğini belirtti.

10 yılın ardından evde her köşede Pablo’yu arayacağını söyleyen ünlü isim onun yatağına, oyuncaklarına ve eşyalarına bakmanın bile kendisi için çok zor olacağını ifade etti.

“Keşke Biraz Daha Zamanımız Olsaydı”

Görgüzel’in paylaşımında en çok dikkat çeken sözlerden biri de “Keşke biraz daha zamanımız olsaydı” oldu. Pablo’yu kaybetmenin kendisini çok yaraladığını söyleyen sanatçı buna rağmen onunla geçirdiği yıllar için kendisini şanslı hissettiğini de dile getirdi.

Bir kez daha ona sarılmayı, kokusunu içine çekmeyi ve gözlerinin içine bakmayı istediğini söyleyen Görgüzel Pablo’nun artık dokunamadığı bir yerde olduğunu ancak kalbinde yaşamaya devam edeceğini belirtti.

“Sensiz İlk Günüm”

Son paylaşımında ise Pablo’suz geçirdiği ilk güne dikkat çekti. “Bugün sensiz ilk günüm Pablo’m. Yokluğuna nasıl alışacağımı bilmiyorum” diyen Görgüzel, can dostuna veda ederken onu ömrünün sonuna kadar seveceğini söyledi.