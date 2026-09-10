Güllü Dosyasında Bomba Kayıt! “Oscar’lık Performans”

Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan her yeni detay olay gecesine dair soru işaretlerini biraz daha artırıyor. Güllü 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin altıncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. İlk etapta kazayla düşmüş olabileceği düşünülürken ilerleyen süreçte dosyaya giren ifadeler ve kayıtlar olayın farklı yönlerini gündeme getirdi.

Şimdi ise olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu’ya ait olduğu belirtilen yeni bir ses kaydı ortaya çıktı.

“Sana Kim İnanır?” Dediğini Anlattı

ATV Ana Haber’in özel haberine göre Sultan Nur Ulu kayıtta neden uzun süre sessiz kaldığını anlattı. Güllü’nün ölümünden sonra Tuğyan Ülkem Gülter’in kendisini yerlere atarak ağladığını ve büyük bir üzüntü yaşadığını öne sürdü.

Ancak yaşananlar karşısında kendi söylediklerine kimsenin inanmayacağından korktuğunu belirten Ulu “Sana kim inanır?” diyerek yaşadığı endişeyi anlattı. Ayrıca bir gün kelepçeyle adliyeye götürülmesi halinde bildiği her şeyi anlatacağını Tuğyan’a söylediğini iddia etti.

“Oscar’lık Performans” İddiası

Ses kaydında olay gecesine ilişkin başka ayrıntılar da yer aldı. Ulu’nun anlatımına göre Tuğyan kendisinden “Maltaka” isimli şarkıyı açmasını istedi. Müzik açıldıktan sonra Güllü’nün yanlarına geldiğini söyleyen Ulu annesinin pencereden düşmesinin ardından Tuğyan’a neden böyle bir şey yaptığını sorduğunu öne sürdü.

Bu sorular karşısında Tuğyan’ın ağlamaya başladığını iddia ederek onun “Oscar’lık bir performans” sergilediğini savundu.

İlk Duruşma 1 Ekim’de

Tuğyan Ülkem Gülter annesini ittiği yönündeki suçlamaları reddediyor ve “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmiş durumda.

Güllü’nün ölümüyle ilgili ilk duruşmanın 1 Ekim’de yapılması bekleniyor. Yeni ses kaydının yanı sıra olay yeri canlandırması ve çelişkili ifadelerin mahkemede nasıl değerlendirileceği merakla bekleniyor.