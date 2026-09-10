Fenomen Esma Sezen’in Altınlı Pozu Gündem Oldu!

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan fenomen Esma Sezen evliliklerinin 10. yılını kutlamak için eşi E.S.’ye unutulmayacak bir sürpriz hazırladı. 35 yaşındaki Sezen eşinden gizli organize ettiği gece için yeniden gelinlik giydi ve adeta 10 yıl öncesine geri döndü.

Üstelik sürpriz sadece gelinlik giymekle sınırlı kalmadı. Sezen ve eşi yıllar önce yaptıkları düğünün atmosferini yeniden yaşadı. Salon düğün konseptinde hazırlanırken davetliler de bu özel gecenin bir parçası oldu.

Eşi Karşısında Gelinlikle Görünce Şaşırdı

Organizasyondan habersiz şekilde salona gelen E.S. karşısında yeniden gelinlik giymiş eşini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sezen’in hazırladığı sürpriz çift için oldukça duygusal ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde salona nikah memuru da geldi. İki şahidin huzurunda 10 yıl sonra bir kez daha nikah masasına oturup yeniden “evet” dediler. Nikah sırasında şahitlerin yaptığı espri ise salondakileri kahkahaya boğdu. “İkinci çocuk olmadan evet demeyecekler” sözleri gecenin eğlenceli anlarından biri oldu.

10 Yıl Önceki Altınlarla Poz Verdi

Gecenin en çok dikkat çeken detaylarından biri ise Sezen’in 10 yıl önceki düğününde takılan altınlarla verdiği poz oldu. Fenomen ismin yıllar önceki düğününden kalan altınları yeniden takıp objektif karşısına geçmesi dikkat çekti.

Nikahın ardından çift dans ederek geceye devam etti. Sonrasında doğum günü pastası da kesildi. Böylece Esma Sezen ve eşi hem evliliklerinin 10. yılını kutladı hem yıllar önceki düğün günlerini yeniden yaşamış oldu.