Jennifer Lawrence Yıllar Sonra Instagram’a Katıldı! Takipçi Patladı

Hollywood’un en sevilen oyuncularından Jennifer Lawrence yıllardır uzak durduğu sosyal medyaya sonunda adım attı. “Açlık Oyunları”, “Umut Işığım”, “Kızıl Serçe” ve “Uzay Yolcuları” gibi yapımlarla dünya çapında tanınan Oscar ödüllü oyuncu Instagram hesabı açarak hayranlarını şaşırttı.

Şöhretine rağmen sosyal medyanın yoğun temposundan hep uzak durmayı tercih etmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seven oyuncunun bu kararından vazgeçmesi ise kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Hesabındaki Detay Gülümsetti

Instagram’da @jlaw kullanıcı adıyla doğrulanmış bir hesap açtı. Fakat hesabın hikâyesi en az açılması kadar dikkat çekici.

Kendi adını taşıyan @jenniferlawrence kullanıcı adının daha önce başka biri tarafından alındığını fark etti. Bunun üzerine durumu kendine has mizahıyla tiye aldı. Profilinin biyografisine “jenniferlawrence adı alınmıştı” notunu yazan Lawrence böylece daha ilk adımında takipçilerini güldürmeyi başardı.

Üstelik hesabın açılmasıyla ilgili bir başka detay daha var. Kullanıcı adını alamayan oyuncunun karşısındaki hesapta da “Ünlü değilim ama ünlü bir ismim var” şeklinde esprili bir ifade yer alıyor.

Tek Fotoğraf Bile Paylaşmadan Rekor İlgi

Lawrence’ın hesabında henüz hiçbir fotoğraf ya da video bulunmuyor. Yani ortada paylaşılmış tek bir gönderi bile yok. Buna rağmen oyuncunun takipçi sayısı saatler içinde hızla yükseldi.

Kısa sürede yaklaşık 650 bin takipçiye ulaşan Lawrence şimdilik yalnızca 45 kişiyi takip ediyor. Başka bir deyişle ünlü oyuncu daha ilk paylaşımını yapmadan Instagram’da büyük bir kitle toplamayı başardı.

İlk Paylaşımı Merak Konusu Oldu

Jennifer Lawrence’ın bundan sonra Instagram’ı nasıl kullanacağı ise şimdiden merak ediliyor. Özellikle yıllardır sosyal medyadan uzak duran bir ismin ilk paylaşımının ne olacağı hayranları arasında büyük heyecan yarattı. Lawrence’ın mizahi kişiliği düşünülünce ilk gönderisinin de oldukça konuşulacağı şimdiden belli gibi görünüyor.