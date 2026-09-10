Nilüfer’in Mutluluğu Yüzüne Yansıdı! O Kare Çok Konuşuldu

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Nilüfer ailesiyle gündeme geldi. Usta sanatçı kısa süre önce evlenen kızı Ayşe Nazlı ve damadı Batuhan Yağlıoğlu ile verdiği samimi pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Mutluluklarının yüzlerinden okunduğu kare Nilüfer’in takipçilerinden de kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Yıllardır müzik dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiren Nilüfer özel hayatını ise genellikle daha sakin yaşamayı tercih ediyor. Ancak söz konusu kızı Ayşe Nazlı olunca onun mutluluğunu takipçileriyle paylaşmaktan geri durmuyor.

Ayşe Nazlı Dünyaevine Girmişti

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı 14 Temmuz 2026’da düzenlenen törenle Batuhan Yağlıoğlu ile hayatını birleştirmişti. Çiftin bu özel gününde Nilüfer de kızının yanında olmuş ve mutluluğuna ortak olmuştu.

Düğün sonrası ailece yapılan paylaşımlar da dikkat çekmeye devam etti. Nilüfer’in son paylaşımı ise anne-kız arasındaki güzel bağın yanı sıra yeni damadıyla kurduğu sıcak ilişkiyi de gözler önüne serdi.

Mutluluk Pozuna Beğeni Yağdı

Son olarak Ayşe Nazlı ve Batuhan Yağlıoğlu ile bir araya gelen Nilüfer birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Üçünün neşeli halleri dikkat çekerken, ortaya oldukça sıcak bir aile karesi çıktı.

Paylaşımı gören takipçiler de bu güzel görüntüye kayıtsız kalmadı. Nilüfer’in kızı ve damadıyla verdiği poz kısa sürede beğeni ve yorumlarla karşılandı.

Yeni Bir Aile Heyecanı

Kızının evlenmesiyle hayatında yeni bir dönem başlayan Nilüfer’in bu paylaşımı anne olarak yaşadığı mutluluğu da hissettirdi. Ayşe Nazlı ve Batuhan Yağlıoğlu’nun evliliğinin ardından aile fotoğrafları da şimdiden takipçilerin ilgisini çekmeye başladı.

Görünen o ki Nilüfer sahnedeki yoğun temposunun yanında ailesiyle geçirdiği güzel anların da tadını çıkarıyor. Özellikle kızı ve damadıyla verdiği bu samimi poz takipçilerine de sıcacık bir aile tablosu sundu.