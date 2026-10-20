Hande Doğandemir’in Çeyizinde Ne Var? Yanıtı Olay Oldu

Oyuncu Hande Doğandemir mimar sevgilisi Emre İzer’le ilişkisi ve evlilik planları hakkında yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Katıldığı bir düğünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu nikâh için acele etmediklerini söylerken çeyiziyle ilgili de merak uyandıran bir itirafta bulundu. Üstelik çeyizinde neler olduğunu soranlara verdiği yanıt işin en dikkat çeken kısmı oldu!

Emre İzer’le Evlilik İçin Acele Etmiyorlar

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hande Doğandemir mimar Emre İzer’le mutlu birlikteliğini sürdürüyor. Çiftin ilişkisi aslında bir süre önce başlamış ikili 2024 yılında kısa bir ayrılık yaşamıştı. Ancak yolları yeniden kesişti ve geçtiğimiz yıl ilişkilerine bir şans daha verdiler.

İlişkilerini yeniden yoluna koyan çift için güzel gelişmeler de peş peşe geldi. Emre İzer’den evlilik teklifi alan Doğandemir’in ne zaman nikâh masasına oturacağı merak konusu oldu. Daha önce de bu sorularla karşılaşan oyuncu doğru zamanı beklediklerini söylemişti.

“Çok Keyfimiz Yerinde”

Son olarak katıldığı düğünde evlilik hazırlıkları hakkında konuşan Doğandemir şimdilik herhangi bir aceleleri olmadığını belirtti. Ünlü oyuncu “Çok keyfimiz yerinde, güzel bir zamanı vardır mutlaka” diyerek evlilik için her şeyin doğal akışında ilerlemesini istediklerini anlattı.

Yani düğün tarihi konusunda henüz net bir açıklama yok. Çift belli ki bu süreci kendi istedikleri zamanda ve içlerine sinen şekilde yaşamak istiyor.

Çeyizi Hazır Ama İçindekiler Sır!

Doğandemir’in açıklamalarındaki asıl merak uyandıran detay ise çeyizi oldu. Oyuncu çeyizinin hazır olduğunu söyleyince gazeteciler de hemen ayrıntıları öğrenmek istedi. Ancak “İçinde neler var?” sorusuna verdiği yanıt oldukça netti: “Çok özel söyleyemem.”

Geleneksel çeyiz adetlerine sıcak baktığını da belirten oyuncu böylece hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığının sinyalini verdi. Şimdilik çeyizinin içindekiler sır olarak kalacak gibi görünüyor. Evlilik tarihi belli olmasa da Hande Doğandemir’in bu özel hazırlığı tamamlamış olması hayranlarının merakını iyice artırdı.